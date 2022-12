Per il 2023 è stata aggiunta alla gamma Bentayga una carrozzeria a passo allungato e molto altro ancora.

Se nel vostro garage per due auto c’è già una Bentley Continental GT coupé o cabriolet in uno degli spazi, l’altro potrebbe essere occupato da un SUV Bentayga 2023 abbinato. Perché? Innanzitutto, il Bentayga è un’auto quotidiana più pratica e può ospitare una famiglia.

Può essere equipaggiato con un propulsore ibrido plug-in per gli spostamenti necessari quando il prezzo del gas è in picchiata, ma anche con un V-8 biturbo.

L’esperienza di lusso del Bentayga è molto simile a quella della Conti o della Flying Spur, con pelli pregiate, finiture in legno e metallo di buon gusto e numerose funzioni tecnologiche in tutto l’abitacolo. Naturalmente, se non siete particolarmente fedeli a un marchio, il segmento dei SUV extralusso a sei zeri comprende anche la Mercedes-Maybach GLS600 e la Rolls-Royce Cullinan, che sarebbero entrambe ottime compagne di una lussuosa auto da gran turismo.

Bentley Bentayga 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Per il 2023 è stata aggiunta alla gamma Bentayga una carrozzeria a passo allungato. La carrozzeria più lunga consente di avere più spazio sui sedili posteriori, in modo che i passeggeri possano distendersi e rilassarsi. Questo modello è dotato di un sistema di sterzo posteriore che contribuisce a ridurre il raggio di sterzata del SUV. È inoltre dotato del nuovo sistema di illuminazione ambientale Diamond Illumination di Bentley, che fa risplendere le luci attraverso i pannelli in pelle cuciti a mano.

I sedili posteriori possono essere reclinati fino a 40 gradi e c’è un poggiapiedi che si estende dallo schienale del sedile del passeggero anteriore in modo che il passeggero posteriore destro possa alzare i piedi. I sedili posteriori possono essere dotati di funzioni massaggianti e di una console centrale a tutta lunghezza o di un sedile centrale.

Quest’anno si aggiungono altre due opzioni di ibrido plug-in, nella versione elegante Azure e in quella sportiva S.

Entrambi i nuovi allestimenti ibridi offrono una potenza leggermente superiore e una maggiore autonomia di guida solo elettrica rispetto al modello PHEV standard, con 455 cavalli.

Motore, trasmissione e prestazioni

Bentley offre una varietà di motorizzazioni per il Bentayga. Nella fascia bassa, c’è una soluzione ibrida da 443 CV con un V-6 da 3,0 litri turbocompresso e un motore elettrico; le versioni ibride Azure e S offrono una versione leggermente più potente da 455 CV del propulsore elettrificato. Poi c’è il motore V-8 biturbo da 542 CV.

Il Bentayga Speed aumenta la potenza con un W-12 da 626 CV. Già nel 2017, quando la Speed erogava 600 cavalli, questo propulsore super fluido ha fatto registrare un risultato di 3,6 secondi. L’erogazione di potenza del W-12 è più sostanziosa di quella del V-8 e le sue prestazioni sono risultate più robuste durante le manovre di sorpasso.

Bentley sostiene che il Bentayga Speed è il SUV più veloce al mondo (anche se la Lamborghini Urus potrebbe avere qualcosa da ridire). Indipendentemente da ciò che c’è sotto il cofano, tutte le Bentayga utilizzano un cambio automatico a otto rapporti e sono dotate di serie di trazione integrale.