Come aprire la macchina senza chiavi? Rimanere chiusi fuori dall’auto può essere frustrante, soprattutto quando si ha bisogno di andare da qualche parte in un momento particolare. C’è sempre il tradizionale soccorso stradale che può essere chiamato per un aiuto immediato, ma a volte anche questo non è così rapido come ci si potrebbe aspettare.

Anche un fabbro può essere chiamato per un aiuto, ma questo non vi fornirà una soluzione rapida al vostro problema, e la vostra auto potrebbe anche essere rimossa.

Tuttavia, detto questo, ci sono vari modi per sbloccare la vostra auto, soprattutto quando ne avete un disperato bisogno. Potrebbe non essere necessario chiamare i soccorsi e si otterrebbe una soluzione rapida.

Come aprire la macchina senza chiavi: provate questi trucchetti

Usare i lacci delle scarpe

Potrebbe sembrare impossibile, ma è possibile sbloccare l’auto con l’aiuto di un laccio da scarpe in pochi secondi. Potete anche usare qualsiasi altro tipo di corda altrettanto spessa. Fate un nodo scorsoio al centro del laccio, in modo da poterlo stringere tirando solo un’estremità. Tenete un’estremità del laccio e fate del vostro meglio per farlo scorrere lungo il lato della portiera dell’auto.

Fate un movimento oscillante per far arrivare il nodo il più lontano possibile, in modo che possa raggiungere il pomello della porta.

Una volta che il nodo ha superato il pomello, tirate l’estremità della corda per stringerla e tirate verso l’alto per sbloccarla. Questo metodo non funziona con le auto che hanno il sistema di chiusura laterale, ma se avete il pomello estraibile, questa è un’ottima soluzione fai-da-te.

Utilizzare un’asta lunga

Questo metodo funziona solo se riuscite a fare leva su una piccola parte della parte superiore della portiera dell’auto, abbastanza grande da contenere un’asta, un cuneo d’aria e un pezzo di legno.

Tutto ciò che dovete fare è far scorrere il pezzo di legno nella parte superiore della portiera per tenerla aperta. Quindi, inserire il cuneo d’aria e pompare aria per creare una notevole separazione tra la porta e l’auto.

Continuare a spingere il pezzo di legno il più possibile per creare uno spazio maggiore. Una volta ottenuto uno spazio sufficiente, inserite l’asta e, senza danneggiare la vernice o la portiera, sbloccate con cautela il sistema di chiusura laterale e siete pronti a partire. Tuttavia, per coloro che non dispongono di un cuneo d’aria, questo metodo può ancora essere eseguito, ma richiede un po’ di olio di gomito in più.

Usare un gancio

Considerato uno dei metodi più comuni per sbloccare le auto, il gancio è molto diffuso. Rispetto ad altri, questo metodo funziona benissimo sulle auto con sistema di chiusura manuale. Ecco cosa dovete fare: prendete un paio di pinze e aprite il gancio fino a ottenere un lato dritto e un lato con il gancio. Il lato uncinato è quello che si usa per tirare su il braccio all’interno della portiera dell’auto che è collegato al meccanismo di chiusura. Far scorrere il gancio tra il finestrino dell’auto e la striscia di protezione dalle intemperie fino a raggiungere almeno 5 cm sotto il finestrino e vicino alla maniglia della porta.

Si consiglia di prendere il cellulare e cercare un’immagine dell’interno dell’auto specifica per il modello e la marca, poiché il design può essere diverso. Quindi, ruotate il gancio finché non siete sicuri di avere una buona presa sul braccio dell’auto – credetemi, sarà una sfida. Una volta ottenuta una buona presa, tirare verso l’alto e la portiera dell’auto si aprirà.

