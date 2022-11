Alla fiera Eicma 2022, presso Milano, Fantic ha presentato il nuovo modello della gamma, ovvero il Caballero 700. Scopriamo tutte le caratteristiche del nuovo scrambler su cui debutterà il motore bicilindrico.

Fantic Caballero 700: arriva il motore bicilindrico

La casa italiana Fantic, in occasione di Eicma 2022 a Milano, ha presentato la nuova scrambler.

Il modello Caballero 700 andrà ad affiancare gli altri due presenti nella gamma, ovvero la 125 e la 500.

A differenza degli altri due modelli, la Caballero 700 si potrà guidare solo se in possesso della patente A. Il motore della nuova moto presentata a Eicma erogherà infatti una potenza di 75 CV.

Quest’ultimo rappresenta inoltre la novità principale della nuova arrivata in casa Fantic. Per la prima volta il motore è infatti un bicilindrico da 689 cc, 75 CV, 68 Nm di coppia massima, omologazione Euro 5 e distribuzione bialbero a 4 valvole.

Il nuovo modello scrambler non vanterà solo prestazioni da moto di media-grossa cilindrata. La tecnologia aggiornata sarà parte della Caballero 700 e in particolare si vedrà nello schermo Tft da 3,5 pollici con connettività Bluetooth e 3 modalità di guida: road, off road e custom.

Fantic Caballero 700: sicurezza, scheda tecnica e prezzo

L’ampliamento della gamma Caballero di casa Fantic non avrà il solo scopo di mostrare la potenza del nuovo motore. Il modello Caballero 700 vedrà infatti debuttare due novità in termini di sicurezza.

La prima è il traction control, mentre il secondo è il sistema Abs Cornering, in grado di leggere in tempo reale l’inclinazione della moto, adeguando di conseguenza la risposta dell’impianto frenante.

Un sistema che dovrebbe evitare di cadere a causa della chiusura dell’avantreno.

La Caballero 700, senza benzina, avrà un peso di 180 Kg, dunque risulterà essere particolarmente leggera e di facile guidabilità. L’altezza della sella da terra è di 830 mm, mentre il serbatoio avrà una capacità pari a 14 litri.

Il nuovo modello sarà disponibile in due differenti colorazioni, ovvero Heritage Blue e Pure Red. La nuova Fantic Caballero 700 arriverà sul mercato da aprile 2023 con un prezzo che dovrebbe aggirarsi introno ai 10.000 euro.

