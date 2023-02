La Jeep Renegade 2023 è essenzialmente l’unica scelta per chi desidera un crossover o un SUV subcompatto con serie capacità fuoristradistiche. La Renegade Trailhawk si guadagna il distintivo Trail Rated grazie alle piastre antisdrucciolo protettive nel sottoscocca, all’ampia altezza da terra e ai 19 pollici di capacità di navigare nell’acqua.

In altre parole, fa tutto ciò che una serie di rivali sembrano in grado di fare ma in realtà non lo fanno.

Questa capacità ha però un prezzo: la Renegade è più costosa della maggior parte dei suoi concorrenti. Un quattro cilindri turbo da 1,3 litri di cilindrata spinge ogni Renegade, indipendentemente dal livello di allestimento, e non affatica i muscoli del collo con la sua accelerazione. Tuttavia, è in grado di portarvi al centro commerciale o lungo i sentieri e garantisce una ragionevole efficienza nei consumi.

Detto questo, se non frequentate i sentieri fangosi e rocciosi meno battuti, potreste prendere in considerazione alternative mini-SUV più convenienti.

Jeep Renegade 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Le novità del 2023

Per il 2023, il cambiamento più significativo della Renegade è l’abbandono della trazione anteriore: tutte le unità del 2023 saranno a trazione integrale. Inoltre, la linea perde il livello di allestimento Sport, il che significa che il Latitude è ora il modello di base.

Il resto dei cambiamenti riguarda le revisioni dei pacchetti di equipaggiamento. I modelli Latitude offrono ora il pacchetto Premium Group, che comprende il sedile del guidatore elettrico, il volante e i sedili anteriori riscaldati, le barre sul tetto, il tergicristallo antigelo e i fendinebbia in curva.

Un nuovo modello Upland Special Edition si aggiunge alla gamma e costa solo 595 euro in più rispetto alla Latitude di base, aggiungendo un look esterno più robusto, esclusivi cerchi da 17 pollici con pneumatici da fuoristrada e un display digitale da 7,0 pollici per gli indicatori.

I modelli Limited, invece, hanno di serie il cruise control adattivo, il pacchetto High Altitude (cerchi da 19 pollici Granite Crystal, stemmi neri, anelli della griglia grigio neutro) e il nuovo pacchetto Limited Elite Group (illuminazione a LED, sensori di parcheggio, tergicristallo antigelo).

Infine, il Trailhawk vede l’aggiunta del pacchetto Trailhawk Elite Group e del pacchetto Premium Lighting Group; il primo include sedili in pelle riscaldati, sedile conducente elettrico, volante riscaldato e tergicristallo antigelo; il secondo include gli stessi elementi di illuminazione a LED del Limited Elite Group già citato. Come opzioni di vernice esterna sono stati aggiunti il giallo Detonator e il giallo Solar.

Motore, trasmissione e prestazioni

Il vano motore di ogni Jeep Renegade 2023 ospita un quattro cilindri turbo da 1,3 litri, che non è né raffinato né particolarmente veloce. La caratteristica che riscatta il motore è la coppia utile che sviluppa ai bassi regimi per aiutare la Renegade ad accelerare dopo le soste. È abbinato a un cambio automatico a nove rapporti e alla trazione integrale. La Renegade non è pensata per la velocità, ma regge meglio di quanto si possa pensare e può anche trainare fino a 2.000 chili.

Mentre la Trailhawk, orientata al fuoristrada, può sembrare rigida, la guida delle altre versioni è generalmente composta e confortevole. Lo sterzo risponde rapidamente agli input del guidatore e il rollio della scocca in curva è minore di quanto ci si potrebbe aspettare da un veicolo a forma di ornamento natalizio. Se un’esperienza di guida coinvolgente è importante per voi come lo è per noi, la Kia Soul turbo e la Mazda CX-30 offrono entrambe prestazioni migliori e molto più divertimento.

Interni, comfort e carico

Come per il design esterno, gli interni della Renegade sono fatti per attirare la parte del nostro cervello che una volta creava dialoghi a figura intera tra due gomme da cancellare a forma di dinosauro. È pieno di forme strane, rifiniture giocattolo e piccole sorprese di design, come le mappe impresse nei portabicchieri e la frase “Since 1941” impressa nella plastica del cruscotto.

Peccato che gli ingombranti montanti del tetto creino notevoli angoli ciechi, di gran lunga i più evidenti in questa classe di veicoli. I sedili della Renegade hanno chiaramente fatto esercizi di yoga, dato che non hanno problemi a ripiegarsi per creare un piano di carico livellato. Ma anche in questo caso, lo spazio è nella media. Le tasche limitate e la mancanza di un vano portaoggetti a tutta lunghezza sul davanti rendono le opportunità di stivaggio scarse rispetto ad altri veicoli del segmento.

Prezzo della Jeep Renegade 2023

Prezzi a partire da €45.700.

