Introduzione al Nolan X-804 RS Ultra Carbon Lesmo

Il Nolan X-804 RS Ultra Carbon Lesmo rappresenta l’ultima evoluzione nel mondo dei caschi per motociclisti, combinando un design accattivante con tecnologie all’avanguardia. Questo casco, prodotto dalla rinomata casa di Brembate di Sopra, si distingue per la sua nuova grafica Lesmo, che offre due varianti di colore: Shades of Style e Fury of Performance. Entrambe le versioni sono progettate per soddisfare le esigenze di piloti professionisti e appassionati di moto.

Caratteristiche principali del casco

Il Nolan X-804 RS Ultra Carbon Lesmo è dotato di una serie di caratteristiche innovative. La variante Shades of Style presenta una combinazione di colori antracite, nero e oro, mentre il Fury of Performance si distingue per l’uso di carbonio, rosso, nero e grigio. Entrambi i modelli sono equipaggiati con una visiera Metal Silver o Dark Smok, a seconda della versione scelta. Inoltre, il casco è progettato con un sistema di ventilazione tripla potenziata dal Racing Air Flow, che garantisce un comfort ottimale anche durante le lunghe percorrenze.

Innovazioni tecnologiche e comfort

Una delle innovazioni più interessanti del Nolan X-804 RS Ultra Carbon Lesmo è il sistema Eyewear Adaptive, che consente l’inserimento di occhiali senza compromettere il comfort. Le imbottiture interne, realizzate in carbonio attivo e ora disponibili in una nuova colorazione sabbia, offrono una calzata personalizzata. Inoltre, il deflettore paranaso è progettato per ridurre l’appannamento della visiera, migliorando la visibilità in ogni condizione atmosferica. La stabilità del casco è ulteriormente migliorata grazie all’aerodinamica avanzata, sviluppata attraverso studi CFD e test in galleria del vento.

Prezzo e disponibilità

Il Nolan X-804 RS Ultra Carbon Lesmo è disponibile in quattro calotte e in un ampio range di taglie, da 2XS a 3XL, per garantire una vestibilità perfetta per ogni motociclista. Il prezzo di questo casco top di gamma è di 829,99 euro, un investimento che riflette la qualità e le prestazioni offerte. Per i piloti più esigenti, il casco è fornito anche con accessori come il Camel Bag e il kit Tear Off, per un’esperienza di guida senza compromessi.