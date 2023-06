La Corsa si rifà il look e coglie l'occasione per aggiornare la sua tecnologia.

La Opel Corsa subisce un restyling nel 2023. La maggior parte delle modifiche riguarda la parte anteriore della vettura, poiché anche il paraurti è nuovo, con prese d’aria laterali ingrandite.

Il profilo rimane invariato, ma il posteriore è stato oggetto di alcune attenzioni: il paraurti è più massiccio, con riflettori ora integrati nei falsi estrattori d’aria verticali (ingranditi per l’occasione), mentre il nome Corsa è ora applicato su tutta la larghezza del portellone posteriore.

Opel Corsa restyling 2023: ora più moderna della Peugeot 208

Nuovo sistema di infotainment

Anche gli interni hanno subito piccole modifiche. A parte il volante, dove è cambiato solo il centro, che ospita l’airbag, è soprattutto il tunnel centrale ad aver subito una metamorfosi. Il joystick aerodinamico utilizzato per controllare il cambio è stato sostituito da un piccolo grilletto integrato, come già visto sui modelli Citroën e Peugeot.

Un’altra novità è il touchscreen multimediale da 10 pollici, alimentato da un processore Snapdragon fornito da Qualcomm, come molti smartphone sul mercato. A proposito di smartphone, il software supporta ora Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Infine, sono stati introdotti anche nuovi rivestimenti, a seconda della finitura scelta.

Un po’ di ibridazione leggera nel programma

Non sorprende che la “nuova” Opel Corsa sia dotata dell’ibrido 1.2 turbo 48V che da quest’estate sarà presente anche sulle Peugeot 3008 e 5008. Disponibile nelle versioni da 100 e 136 CV, l’unità sarà abbinata a un nuovo cambio automatico con una speciale modalità di funzionamento che utilizza due rapporti sull’asse per simulare sei marce.

Ma è probabile che la versione elettrica della city car, chiamata Corsa-e, arrivi prima di allora. E come molti modelli Stellantis, sarà disponibile in due potenze: 136 e 156 CV, la più potente delle due con un nuovo motore e un’autonomia WLTP fino a 402 km. Non c’è ancora una data precisa per la commercializzazione della Corsa restyling, ma dovrebbe arrivare nei concessionari entro la fine dell’anno.

