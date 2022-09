Peugeot 408 ibrida plug-in First Edition: trapela il primo prezzo!

Sicura dei suoi punti di forza, Peugeot non è timida quando si tratta di fissare i prezzi dei suoi modelli: la sua nuova berlina, la Peugeot 408 ibrida plug-in, non fa eccezione alla regola. La vettura francese sarà ordinabile in un’edizione di lancio denominata First Edition, alimentata dal motore ibrido plug-in da 225 CV, a 50.600 euro!

Peugeot 408 ibrida plug-in: già un’offerta privata e un’offerta “aziendale”

Questa First Edition, di cui saranno prodotti solo 300 esemplari, sarà basata sulla finitura GT, una delle più alte del catalogo Peugeot. Bisognerà quindi contare sui sedili elettrici riscaldati e massaggianti, sui cerchi da 20 pollici e sul sistema multimediale più completo. Interessante anche il caricatore di bordo da 7,4 kW. Quest’ultimo consente di ricaricare la batteria in meno di 5 ore su una presa domestica o in poco più di 2 ore su una Wallbox.

Sulla carta, questa 408 GT non ha nemmeno diritto al bonus di 1.000 euro per le emissioni di CO2 disponibile per le PHEV che costano meno di 50.000 euro. Tuttavia, si parla di un canone iniziale di 7.900 euro, ridotto a 6.900 euro dopo “la deduzione dell’aiuto governativo”. Spetta quindi ai concessionari concedere automaticamente un piccolo sconto per rientrare nel “tetto”.

Alle aziende verrà offerto un finanziamento di 490 euro al mese dopo un affitto iniziale di 5.800 euro. Infine, come “regalo”, un pacchetto di ricarica privato o pubblico. Questo include la fornitura di un cavo “mode3” compatibile con la wallbox che Peugeot farà installare direttamente a casa vostra.

Se ci atteniamo alle differenze solitamente applicate da Peugeot tra le varianti auto PureTech 130 – non ci sarà il cambio manuale sulla 408 – e le ibride ricaricabili da 225 CV, il prezzo di lancio della nuova berlina del Leone non dovrebbe essere inferiore a 35.000 euro.