Le auto elettriche di Tesla sono tra le più desiderate sul mercato, grazie a prestazioni elevate, tecnologie all’avanguardia e un design innovativo. Ma quanto costa una Tesla? Scopriamo i prezzi dei vari modelli e le soluzioni di finanziamento disponibili per chi vuole guidare una Tesla senza un esborso immediato.

Acquistare una Tesla con un finanziamento Agos: le opzioni disponibili

Comprare una Tesla rappresenta un investimento importante, ma esistono soluzioni di finanziamento offerte da Agos che possono rendere l’acquisto più accessibile. Con un prestito auto Agos, è possibile dilazionare il pagamento in comode rate mensili, personalizzando l’importo e la durata del finanziamento in base alle proprie esigenze.

Le principali opzioni di finanziamento con Agos per acquistare una Tesla includono:

Prestito personale Agos : permette di ottenere l’importo necessario per l’acquisto e restituirlo in rate costanti con tassi competitivi;

Leasing Agos : ideale per chi vuole cambiare auto frequentemente, con la possibilità di riscattare la vettura al termine del contratto;

Noleggio a lungo termine : una soluzione senza pensieri che include manutenzione e assicurazione, con un canone fisso mensile.

Prezzi aggiornati dei modelli Tesla

Ecco i prezzi indicativi delle Tesla attualmente disponibili in Italia:

Tesla Model 3 : a partire da 42.490 €;

Tesla Model Y : a partire da 46.990 €;

Tesla Model S : a partire da 94.990 €;

Tesla Model X : a partire da 99.990 €.

I prezzi possono variare in base agli allestimenti scelti, alle eventuali personalizzazioni e agli incentivi statali disponibili per le auto elettriche.

Incentivi e vantaggi fiscali per acquistare una Tesla

Uno dei principali vantaggi nell’acquistare una Tesla è l’accesso agli incentivi statali per le auto elettriche. In Italia, i bonus possono arrivare fino a 5.000 € con rottamazione. Inoltre, le Tesla beneficiano di agevolazioni fiscali come l’esenzione dal bollo in molte regioni e costi di manutenzione ridotti rispetto alle auto tradizionali.

Conclusione

Acquistare una Tesla è un passo importante, ma grazie alle soluzioni di finanziamento Agos e agli incentivi statali, è possibile rendere questa scelta più accessibile. Con la giusta pianificazione, guidare un’auto elettrica all’avanguardia può diventare una realtà alla portata di molti automobilisti.