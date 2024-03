Potenza, spazio di carico e consumi ridotti: così descriviamo in tre parole la nuova Renault Megane Sporter E-Tech. Una station wagon economica, tutto fare, che accoglie i passeggeri con allestimenti premium e tecnologia.

In test drive la nuova Jeep Renegade nella declinazione ibrida più potente 4xe. Un vero SUV-offroad dedicato a chi vuole andare ovunque senza perdere il comfort (e con un occhio ai consumi).

Nuova Renault Twingo full electric Z.E. La citycar elettrica perfetta per la città e per le breve gite fuori porta. Batteria notevole e prestazioni piccanti, non mancano però tecnologia e comfort a bordo.