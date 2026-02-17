assegnazione numeri gara campionato regionale motocross 2026

consultare l'elenco ufficiale dei numeri assegnati e seguire la procedura su sigma per scegliere e confermare un nuovo numero gara

Il comitato organizzatore ha pubblicato l’elenco dei numeri gara per il campionato regionale motocross 2026. La pubblicazione è stata annunciata l’11 febbraio 2026. Nel file allegato sono visibili le assegnazioni già effettuate. Le istruzioni per chi intende optare per un numero diverso sono incluse nello stesso comunicato.

Il comunicato dettaglia tempistiche e condizioni per la scelta dei nuovi numeri. È necessario attenersi alle indicazioni per evitare duplicazioni e garantire la corretta registrazione. Tutte le operazioni si svolgono tramite la piattaforma Sigma, sistema ufficiale per la gestione delle iscrizioni e delle assegnazioni.

Dove scaricare l’elenco dei numeri assegnati

È disponibile un file con l’elenco numeri assegnati relativo al campionato. Il documento riporta i nomi dei piloti e i numeri attribuiti per le varie categorie. La consultazione dell’elenco permette di verificare la propria posizione e di segnalare eventuali incongruenze all’ufficio competente. L’elenco pubblicato l’11 febbraio 2026 costituisce il riferimento ufficiale.

Informazioni contenute nel documento

Il file indica, oltre al numero gara, le categorie di appartenenza e i riferimenti necessari per l’aggiornamento delle schede tecniche. La trasparenza di queste informazioni riduce il rischio di errori nelle fasi successive. Si raccomanda di verificare nome, categoria e numero e di conservare una copia per eventuali necessità amministrative.

Procedura per scegliere un nuovo numero su Sigma

I piloti interessati a cambiare o scegliere per la prima volta il proprio numero gara possono utilizzare la piattaforma Sigma. A partire da giovedì 12 febbraio alle ore 14:30 è possibile accedere all’area dedicata e selezionare un numero tra quelli ancora disponibili. La procedura è concepita per essere rapida; è tuttavia necessario operare entro le tempistiche indicate per assicurare la disponibilità del numero desiderato.

Passaggi pratici e consigli

Per scegliere un numero su Sigma è necessario accedere con le credenziali del motoclub e seguire la sezione dedicata alle assegnazioni. Se il numero scelto è libero, la piattaforma procede a una riserva temporanea in attesa della conferma. È opportuno avere a disposizione i dati del motoclub per completare rapidamente l’operazione e ridurre il rischio che un’altra richiesta venga accettata prima della conferma definitiva.

Conferma dell’assegnazione: modalità di pagamento

L’assegnazione definitiva del nuovo numero viene convalidata solo dopo il versamento della quota prevista, pari a 30 euro. Il pagamento deve essere effettuato tramite il proprio motoclub, che provvederà a completare la transazione e a notificare l’accredito agli organi federali competenti. Questa procedura assicura la registrazione formale e il blocco del numero per la stagione in corso.

Dettagli amministrativi

La quota di 30 euro copre le spese di gestione dell’assegnazione e va saldata tramite i canali indicati dal motoclub. Dopo il pagamento, la conferma viene inviata ufficialmente e il pilota potrà utilizzare il nuovo numero per tutte le gare del campionato regionale. In caso di problemi con il pagamento o con la registrazione su Sigma, il motoclub o l’ufficio organizzativo forniranno supporto.

L’elenco dei numeri assegnati è stato pubblicato l’11 febbraio 2026; la scelta autonoma dei nuovi numeri su Sigma è possibile dal 12 febbraio alle 14:30; l’assegnazione si considera definitiva dopo il versamento della quota di 30 euro tramite il motoclub. Il rispetto di queste procedure è fondamentale per garantire una gestione ordinata delle numerazioni e il rispetto delle normative federali.