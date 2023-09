I vetri dell’auto si possono scheggiare a seguito del contatto con delle pietre mentre si viaggia in autostrada o per detriti presenti sul manto stradale, quando questo accade la situazione non è affatto da sottovalutare ma è necessario rivolgersi quanto prima ad uno specialista in grado di operare sull’auto. In questo articolo il costo medio di questo intervento.

Quanto costa riparare il vetro dell’auto scheggiato

Il costo dipende molto dalla gravità dell’intervento, se il vetro è totalmente rovinato e quindi è necessaria la sua sostituzione il costo oscilla da 300 sino ad un massimo di 1000 euro.

Al contrario se il danno è limitato ad una sola zona del vetro il costo è decisamente più conveniente e ha un range che varia da 60 a 115 euro di media.

Come si è potuto vedere il costo è davvero irrisorio ma permette all’acquirente di tornare in strada con un’auto totalmente sicura sia per sé che per gli altri utenti della strada.

Un aspetto poco considerato è legato al fatto che il codice della strada come scritto nell’articolo 79 prevede sanzioni fino a 300 euro per un’auto che se fermata ad un posto di blocco presenta un vetro scheggiato.

Per evitare la multa se ne vanno a spendere meno di 1/3 del suo valore, meglio quindi provvedere alla riparazione appena si presenta la scheggiatura, anche perché in quel caso è limitata ad una piccola zona, se trascurata può progredire ed estendersi peggiorando notevolmente la spiacevole situazione.

Vi sono professionisti esperti che analizzano la scheggiatura e sono in grado di consigliare cosa è meglio fare perché ogni caso è diverso. Di conseguenza se succede l’ideale è affidarsi a loro senza improvvisare.

Il vetro può essere riparato senza esborso in denaro se si è in possesso di una assicurazione con la polizza cristalli che permette di sostituire il vetro danneggiato. Prima di procedere però è necessario verificare con il proprio assicuratore le caratteristiche della polizza sottoscritta poiché è possibile che si debba pagare una franchigia.

