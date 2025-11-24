Aumento dell’aliquota delle polizze infortuni per conducenti legate all’RC Auto: Cosa Devi Sapere

Negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata su un emendamento proposto alla Legge di Bilancio, il quale prevede un aumento significativo delle aliquote per le polizze infortuni del conducente collegate alla responsabilità civile auto. Questo cambiamento ha sollevato preoccupazioni tra le compagnie assicurative e gli automobilisti, poiché l’impatto potrebbe essere retroattivo fino a dieci anni.

L’aumento dell’aliquota e le sue conseguenze

Il cuore della proposta è rappresentato dall’incremento dell’aliquota sulle polizze di infortunio del conducente, che passerebbe dal 2,5% attuale al 12,5%. Questo cambiamento comporterebbe un impatto economico notevole, con un gettito stimato di circa 100 milioni di euro all’anno per il futuro e quasi 1 miliardo di euro per il passato. Le compagnie, in qualità di sostituti d’imposta, dovranno anticipare queste somme, trasferendo il peso della tassazione ai propri clienti.

Le reazioni del settore assicurativo

Le compagnie assicurative stanno già preparando le loro difese legali, consapevoli che la questione potrebbe finire in tribunale. La controversia ha radici storiche: nel 1983, il ministero delle Finanze aveva indicato un’aliquota inferiore per le polizze infortuni, un’interpretazione seguita dalle compagnie fino ad oggi. Tuttavia, recenti controlli dell’Agenzia delle Entrate hanno sollevato dubbi circa la corretta applicazione di queste aliquote, suggerendo che il rischio coperto potrebbe non essere stato adeguatamente classificato.

Implicazioni per gli automobilisti

Per gli automobilisti, questo cambiamento potrebbe avere conseguenze dirette sui premi assicurativi futuri. Con l’aumento delle aliquote, è probabile che le polizze auto diventino più costose. Anche se non è certo che questi aumenti si verifichino immediatamente, la direzione sembra essere quella di un incremento dei costi. Inoltre, la possibilità di pagare la tassa retroattiva potrebbe portare a un carico finanziario ulteriore per i guidatori, che potrebbero trovarsi a dover affrontare importi significativi per coprire i costi passati.

Possibili strategie di recupero

Il settore assicurativo potrebbe tentare di recuperare la tassazione aumentata dai clienti, ma il recupero della componente retroattiva è considerato complicato. Gli analisti ritengono che la complessità legale e procedurale possa rendere difficile l’applicazione retroattiva della nuova aliquota. A questo punto, è quindi fondamentale monitorare l’evoluzione della situazione, considerando che il governo è impegnato a chiudere la Legge di Bilancio entro la fine dell’anno.

Prospettive future

Con un potenziale impatto di 1 miliardo di euro per il passato e un aumento previsto per il futuro, tutti gli attori coinvolti dovranno prepararsi a gestire le ripercussioni. È importante rimanere informati e comprendere come queste modifiche possono influire sulle finanze personali e sulle polizze assicurative nel lungo termine.