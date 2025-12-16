Aveva diventa partner tecnologico ufficiale del Team Porsche Formula E

La collaborazione tra Aveva e Porsche rappresenta un traguardo significativo per un futuro sostenibile nel settore del motorsport.

La recente alleanza tra Aveva, leader nel settore del software industriale, e il Porsche Formula E Team segna un passo significativo nella trasformazione digitale del motorsport. Questa collaborazione, che avrà una durata pluriennale, ha l’obiettivo di sfruttare il potere dei dati per ottimizzare le performance delle vetture elettriche durante le gare.

Un accordo strategico

In seguito alla partnership tecnologica recentemente siglata, Aveva fornirà strumenti software avanzati. Questi strumenti consentiranno al team di tradurre dati complessi in decisioni operative rapide ed efficaci. Grazie a queste soluzioni digitali, il team Porsche potrà migliorare vari aspetti, dall’ingegneria alla gestione delle informazioni, fino all’analisi in tempo reale delle performance. In particolare, è previsto che Aveva sviluppi strumenti analitici all’avanguardia, permettendo ai data scientist di Porsche Motorsport di aumentare ulteriormente l’affidabilità e la competitività delle vetture.

Verso un futuro sostenibile

Caspar Herzberg, CEO di Aveva, ha evidenziato che questa collaborazione riflette l’impegno dell’azienda per una mobilità sostenibile nel settore automobilistico. “Con l’evoluzione rapida del mercato dei veicoli elettrici,” ha affermato Herzberg, “siamo entusiasti di contribuire a promuovere la sostenibilità attraverso l’uso innovativo del software digitale in tutta la catena del valore.” La visione condivisa tra Aveva e Porsche Motorsport è quella di sviluppare soluzioni che non solo migliorino le performance, ma che siano anche rispettose dell’ambiente.

Innovazione e performance

La Formula E, campionato di motorsport completamente elettrico, si distingue per la sua natura altamente digitale. L’introduzione delle soluzioni software di Aveva potrebbe rivelarsi cruciale per il team. Thomas Laudenbach, vice president di Porsche Motorsport, ha espresso entusiasmo per l’arrivo di Aveva, affermando che “il valore delle soluzioni software intelligenti è innegabile e questa technology partnership ha il potenziale di far progredire il nostro progetto in Formula E.” Questa sinergia suscita grande interesse, poiché le tecnologie digitali possono influenzare significativamente le prestazioni in pista.

Il valore dei dati nel motorsport

Nel motorsport, i dati rivestono un’importanza crescente. L’abilità di analizzarli e utilizzarli strategicamente può determinare il successo di una squadra. La partnership con Aveva consentirà al Porsche Formula E Team di prendere decisioni informate in tempo reale, migliorando la reattività e l’efficacia delle strategie di gara. La raccolta e l’analisi avanzata dei dati saranno essenziali per ottimizzare le prestazioni delle vetture e ridurre l’impatto ambientale delle gare.

Collaborazione tra Aveva e Porsche Formula E Team

La collaborazione tra Aveva e il Porsche Formula E Team rappresenta un passo significativo per il motorsport elettrico e un impegno verso un futuro più sostenibile. Grazie all’integrazione delle soluzioni digitali di Aveva, Porsche Motorsport si prepara a innovare e a stabilire nuovi standard di performance nel settore. Questa alleanza potrebbe ridefinire il concetto di competizione nel motorsport, dimostrando che tecnologia e sostenibilità possono coesistere in modo sinergico.