Brad Keselowski infortunato mentre sciava: frattura alla gamba prima della NASCAR Cup Series

Brad Keselowski ha subito una frattura alla gamba durante una giornata di sci, compromettendo la sua partecipazione alla NASCAR Cup Series.

Pubblicato il 20/12/2025 alle 23:34

La stagione 2026 della NASCAR Cup Series inizia con un imprevisto per Brad Keselowski, pilota e co-proprietario della squadra RFK Racing. Durante una vacanza in montagna con la famiglia, l’ex campione ha subito una frattura alla gamba, un incidente che potrebbe influenzare il suo approccio alla prossima competizione.

Dettagli dell’incidente

Le informazioni sull’incidente sono scarse, ma si è appreso che Keselowski si è infortunato mentre si dedicava a una giornata di sci. La frattura ha richiesto un intervento chirurgico, descritto dalla squadra come di routine. Fortunatamente, i medici si sono mostrati ottimisti riguardo al suo recupero, prevedendo una ripresa rapida e completa.

Il recupero di Keselowski

In seguito all’operazione, Keselowski ha avviato un intenso programma di riabilitazione per tornare in forma nel minor tempo possibile. La sua determinazione è concentrata sulla Daytona 500, una delle gare più prestigiose della NASCAR, in programma a metà febbraio. Per Keselowski, vincere questo evento rappresenterebbe un traguardo storico, poiché non ha mai conquistato questo titolo durante la carriera.

Impatto sull’equipaggio e sulla stagione

Il team RFK Racing ha manifestato il proprio supporto a Keselowski, evidenziando l’importanza del suo ruolo sia come pilota che come co-proprietario. La sua assenza, sebbene temporanea, potrebbe influenzare le dinamiche interne della squadra, specialmente in vista di una stagione che si preannuncia altamente competitiva.

Tributo a Greg Biffle

In un momento di tristezza per il mondo della NASCAR, RFK Racing ha ricordato Greg Biffle, ex pilota scomparso in un tragico incidente aereo insieme ai suoi cari. Biffle ha avuto una carriera lunga e significativa nella NASCAR, e la sua perdita ha colpito profondamente la comunità automobilistica.

Preparazione per il ritorno in pista

Nonostante le sfide, Keselowski si sta preparando per un ritorno in pista. La sua resilienza e la capacità di affrontare le avversità saranno fondamentali mentre punta a una stagione vincente. I fan e gli esperti del settore guardano con interesse al suo recupero e al suo eventuale rientro in gara, sperando di vederlo tornare in forma per affrontare la concorrenza nella NASCAR Cup Series.

