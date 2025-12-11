Campionati di Serie B Interregionale: Guida Completa per Maschile e Femminile

Analisi approfondita dei campionati di Serie B interregionale maschile e femminile: focus su formule, classifiche e tendenze.

I campionati di Serie B Interregionale, sia maschile che femminile, stanno attraversando una fase cruciale della stagione. Con un numero crescente di squadre che si sfidano sui parquet italiani, l’interesse per queste competizioni è in costante aumento. Di seguito si analizzano le caratteristiche di queste leghe e le attuali classifiche.

Struttura del campionato di Serie B interregionale maschile

Il campionato di Serie B Interregionale maschile è composto da 90 squadre, suddivise in sei gironi di quindici team ciascuno. La competizione prevede una fase di regular season con 30 incontri per ogni squadra. Al termine di questa fase, le prime otto classificate accederanno ai playoff, mentre le squadre che termineranno nei posti dal nono al decimo saranno automaticamente ammesse alla stagione successiva.

Playoff e playout

I playoff si svolgeranno a partire dal 3 maggio e saranno articolati in tre tabelloni, che incroceranno i gironi della Conference Nord, Centro e Sud. Ogni tabellone prevede partite al meglio delle tre, con le vincitrici che otterranno un posto nel campionato di Serie B Nazionale per la stagione successiva. Le squadre classificate al quindicesimo posto retrocederanno in Serie C, mentre quelle che si posizioneranno tra l’undicesimo e il quattordicesimo posto parteciperanno ai playout.

Situazione attuale della Serie B interregionale maschile

Dopo undici giornate di campionato, la situazione nei vari gironi evidenzia un elevato livello di competitività. Nella Conference Nord-Division A, le squadre di Ozzano e Gorizia si trovano in testa con 18 punti, seguite da Oderzo. Nella Division B, Pizzighettone e Oleggio occupano la prima posizione, anch’esse con 18 punti. Nel Conference Centro-Division C, Mens Sana Siena e Costone Siena dominano il girone. Infine, nella Conference Sud-Division E, Carver Cinecittà è al comando con 18 punti.

Campionato di Serie B femminile: struttura e dinamiche

La Serie B femminile per la stagione 2025/26 presenta 121 squadre, suddivise in nove gironi. Le prime squadre di alcuni gironi si contenderanno l’accesso alle Finali Nazionali. In particolare, i gironi di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana mettono in palio due posti, mentre Lazio e Campania offrono un terzo posto attraverso spareggi.

Dettagli sui gironi femminili

Nel girone Piemonte/Liguria, le squadre sono divise in due gironi, con le prime quattro che accederanno al Girone Top. Le semifinaliste di questo girone si scontreranno in un playoff per determinare chi accederà alle finali nazionali. Analogamente, il girone della Lombardia prevede che le prime otto formazioni accedano ai playoff, mentre i playout si svolgeranno tra le squadre nelle posizioni più basse.

Situazione attuale della Serie B femminile

Nel girone A del Piemonte, Derthona Lab guida la classifica con 18 punti, seguita da Auxilium Quintum e Basket Nole. Nella Lombardia, Carugate e Crema hanno entrambi 20 punti, mostrando una forte prestazione. La competizione è serrata anche nei gironi di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con Giants Marghera al comando. In Emilia Romagna, Cavezzo è in testa con 20 punti.

I campionati di Serie B interregionale continuano a promettere emozioni e sorprese. Con le fasi finali in avvicinamento, l’attenzione è alta su quali squadre riusciranno a ottenere la promozione e quali dovranno affrontare la retrocessione. Gli sviluppi delle prossime settimane saranno determinanti per il futuro delle squadre coinvolte.