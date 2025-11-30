Dovizioso Trionfa nelle Prove Libere del GP d’Italia al Mugello

Il Gran Premio d’Italia si svolge nel suggestivo circuito del Mugello, dove le emozioni non mancano mai. Nella seconda sessione di prove libere, Andrea Dovizioso ha dimostrato un ritmo impressionante, chiudendo in testa nonostante le difficili condizioni meteorologiche.

La pioggia ha caratterizzato gran parte della giornata, costringendo i piloti a una gestione attenta della pista. Solo negli ultimi minuti molti di loro hanno deciso di scendere in pista, cercando di ottimizzare i pochi giri a disposizione per migliorare i loro tempi.

Dovizioso in testa nonostante le avversità

Con un tempo di 1’49”272, Dovizioso ha preceduto i suoi avversari, chiudendo davanti allo spagnolo Toni Elias, che ha accusato un distacco di oltre due secondi. Nonostante un numero limitato di giri, il pilota forlivese ha sfruttato al meglio le sue possibilità, dimostrando grande abilità e capacità di adattamento.

Le performance degli altri piloti

Valentino Rossi, in sella alla sua Ducati, ha completato solo sei giri, riuscendo a ottenere il terzo miglior tempo, a 3”278 da Dovizioso. Al contrario, i leader del mondiale come Casey Stoner e Dani Pedrosa, insieme a Jorge Lorenzo e Marco Simoncelli, hanno preferito rimanere ai box, per valutare meglio le condizioni della pista.

Il futuro del Motomondiale su Mediaset

Dal 1° aprile, gli appassionati di motociclismo potranno seguire tutte le gare del Motomondiale su Mediaset Premium, che offre una copertura completa delle prove libere, delle qualifiche e delle gare in diretta. Ogni fine settimana, gli spettatori potranno vivere tre giorni di eventi no-stop, con telecronaca e commento tecnico che arricchiscono l’esperienza.

Il telecronista Giulio Rangheri, insieme a Max Temporali come commentatore tecnico, guiderà il pubblico attraverso il weekend di gare, mentre Alen Bollini raccoglierà le impressioni dei piloti direttamente dai box. La regia di Gabriele Villani garantirà un’ottima qualità di trasmissione.

Offerte per gli spettatori

In alternativa al pacchetto annuale, è possibile acquistare la Formula weekend, che consente di assistere a tutte le prove e le gare di un singolo Gran Premio, rendendo accessibile l’emozione delle competizioni anche a chi non può seguire l’intera stagione.

La diretta su Italia 1

Il 3 luglio sarà una data importante per gli appassionati, con la diretta del Gran Premio che inizierà alle 10.45 su Italia 1. La prima gara sarà quella della classe 125, seguita da Moto2 e infine dalla MotoGP, con collegamenti dal circuito curati da Guido Meda e Loris Reggiani. Gli spettatori potranno seguire le interviste e le emozioni dei piloti nei paddock e nei box.

Programma del weekend

Il programma prevede diverse dirette, con le qualifiche della MotoGP sabato 2 luglio e le gare programmate per domenica 3 luglio, promettendo un weekend ricco di adrenalina e sorprese per tutti i fan del motociclismo.

Il Gran Premio d’Italia al Mugello si preannuncia come un evento imperdibile, con Dovizioso pronto a dare battaglia e a confermare le sue abilità in pista. Gli appassionati potranno seguire ogni istante grazie alla copertura completa offerta da Mediaset e Italia 1, rendendo questo weekend di gare un momento da vivere intensamente.