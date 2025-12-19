Ducati Panigale V4 Márquez 2025: La Replica Ufficiale del Campione del Mondo

La Ducati Panigale V4 Márquez 2025 rappresenta un tributo straordinario al campione di MotoGP Marc Márquez, che ha conquistato il titolo mondiale per la quinta volta. Questa edizione speciale è stata presentata in una cerimonia all’interno dello stabilimento di Borgo Panigale e si distingue per la sua esclusività, con soli 293 esemplari numerati. Ogni moto è impreziosita dalla firma dell’atleta sul serbatoio, rendendola un oggetto da collezione.

Un modello che segna la storia del motociclismo

Questa versione della Panigale V4 è stata progettata per celebrare non solo il titolo di Márquez, ma anche il suo ritorno alla vittoria dopo sei anni di attesa. La Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica è più leggera e potente rispetto alla sua progenitrice, la Panigale V4 S, grazie a un attento lavoro di ingegneria. Tra le innovazioni si trova uno scarico Akrapovič che contribuisce a ridurre il peso di 2,5 kg e ad aumentare la potenza fino a 218,5 CV.

Componenti avanzati per prestazioni superiori

Un altro elemento distintivo di questa moto è rappresentato dai Corner Sidepods, introdotti da Ducati nel motomondiale. Questi componenti migliorano la stabilità e la maneggevolezza in curva, aumentando il grip e la velocità di percorrenza. L’uso di cerchi in fibra di carbonio a cinque razze consente di ridurre notevolmente l’inerzia, garantendo una guida più agile e precisa.

Un allestimento da competizione

La Panigale V4 Márquez è dotata di un impianto frenante di alta gamma, il Front Brake Pro+, che deriva direttamente dalle competizioni. Utilizza dischi Brembo T-Drive da 338,5 mm e pinze GP4 Sport Production, assicurando prestazioni frenanti eccezionali. La frizione a secco e le pedane regolabili in alluminio completano un allestimento che strizza l’occhio agli appassionati di pista.

Dettagli che fanno la differenza

La sella in Alcantara, il plexiglass racing e un cruscotto personalizzato arricchiscono ulteriormente l’esperienza di guida. Ogni moto è unica grazie alla piastra di sterzo in alluminio, sulla quale è inciso il numero di serie, e viene fornita con un certificato di autenticità e una cassa in legno personalizzata. Inoltre, i fortunati proprietari potranno anche incontrare Marc Márquez in occasione di eventi speciali.

Specifiche tecniche e disponibilità

Questa edizione limitata è equipaggiata con un motore Desmosedici Stradale da 1.103 cc, capace di raggiungere una coppia massima di 122,1 Nm. Il peso a secco si attesta a 186,5 kg, un fattore che, unito agli aggiornamenti aerodinamici e ai componenti racing, permette di ottenere un rapporto peso-potenza da primato. La disponibilità sul mercato è attesa per il 2026, e il prezzo rimane ancora un mistero.

La Ducati Panigale V4 Márquez 2025 non è solo una moto, ma un simbolo di passione e innovazione che celebra un campione e il suo straordinario ritorno alle vittorie. Si configura come un sogno per ogni motociclista e un pezzo da collezione per i fan del motociclismo.