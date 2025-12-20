Evoluzioni nel caso Garlasco: Scoperte Recenti sul DNA e Nuovi Sviluppi

Il caso di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 a Garlasco, continua a generare interesse e polemiche, specialmente con le recenti scoperte riguardanti il Dna<\/strong>. Dopo anni di indagini e processi, nuove evidenze sembrano riaccendere il dibattito su uno dei delitti più controversi degli ultimi anni in Italia.

In un’aula di tribunale a Pavia, il confronto tra accusa e difesa ha evidenziato la presenza di un aplotipo Y<\/strong> associato al nuovo indagato, Andrea Sempio, rinvenuto sulle mani della vittima. Questo dato ha suscitato un’attenzione particolare da parte degli inquirenti, ma la sua validità è oggetto di accesi dibattiti.

Le prove genetiche e le loro implicazioni<\/h2>

Durante le audizioni, la procura ha sottolineato che la presenza del Dna di Sempio, sebbene non definitiva, rappresenta un elemento di grande rilevanza nel contesto del processo. Tuttavia, la difesa non manca di evidenziare le criticità<\/em> inerenti ai risultati, sottolineando che la scienza non può essere considerata la prova regina<\/strong> del caso.

Ad esempio, l’avvocato Liborio Cataliotti ha dichiarato: “Il dato sul Dna non è né una prova né un indizio.” Questo porta a una riflessione profonda sulle frontiere della genetica forense e sulla sua applicabilità in situazioni di questo tipo.

La strategia della difesa<\/h3>

Andrea Sempio, attualmente sotto inchiesta, avrà bisogno di dimostrare che le tracce di Dna rinvenute non sono necessariamente indicative di un suo coinvolgimento nel delitto. La strategia difensiva si concentra sulla possibilità di una contaminazione secondaria<\/em>, suggerendo che il Dna potrebbe provenire da un contatto casuale con oggetti maneggiati precedentemente dalla vittima.

Questa tesi, sebbene complessa, potrebbe giocare un ruolo cruciale nel ribaltare le accuse. La difesa sta lavorando per raccogliere prove che supportino questa teoria, ma l’elenco degli oggetti potenzialmente contaminati non è ancora stato concluso.

La figura di Alberto Stasi e il suo impatto<\/h2>

Un altro elemento di interesse nel processo è la presenza di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio di Chiara Poggi. La sua presenza in aula, benché silenziosa, ha riacceso i riflettori su di lui e sulla questione della sua colpevolezza. L’avvocato Francesco Compagna ha richiesto l’allontanamento di Stasi dall’aula, ma la richiesta è stata respinta dalla giudice.

La difesa di Sempio, rappresentata da Cataliotti, ha accolto con sorpresa la presenza di Stasi, ma ha deciso di non opporsi, ritenendo che non avesse un impatto significativo sul caso attuale. Questo porta a interrogarsi su come il passato di Stasi influenzi le percezioni pubbliche e legali del presente.

Le incertezze e i prossimi passi<\/h3>

Le audizioni hanno rivelato un verbale manoscritto<\/strong> del 2014, in cui il perito professor Francesco De Stefano aveva accennato a tracce di Dna comparabili. Tuttavia, questo documento era stato inizialmente considerato scomparso e solo recentemente rinvenuto. La difesa di Stasi ha definito questa scoperta come un elemento di grande importanza, che potrebbe cambiare l’interpretazione dei dati.

Con la restituzione degli atti alla procura, ci si aspetta che le indagini proseguano, e i magistrati sembrano fiduciosi nel poter avanzare una richiesta di rinvio a giudizio nella prossima primavera. Resta da vedere come si evolverà la questione del Dna e quali ulteriori prove emergeranno nel corso delle indagini.