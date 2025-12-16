Formula 1 e Innovazione HR: Come la Tecnologia Trasforma il Settore delle Risorse Umane

La Formula 1 è da sempre associata a concetti di velocità, efficienza e innovazione. Questo spirito non si limita solo alle piste, ma permea anche l’approccio del team HR dell’organizzazione. Con l’espansione delle attività nel panorama globale, il dipartimento delle risorse umane deve operare con la stessa rapidità e precisione delle vetture in gara.

Per rispondere a queste sfide, il team HR di Formula 1 ha rinnovato il proprio metodo di attrazione e gestione dei talenti, integrando l’intelligenza artificiale e la piattaforma tecnologica di Workday.

I fatti

In passato, il sistema HR era caratterizzato da un insieme di processi manuali e sistemi legacy. Secondo Alastair Goss, responsabile dei sistemi HR di Formula 1, è emerso chiaramente che l’efficienza sarebbe potuta aumentare grazie a un sistema che potesse connettere tutte le fonti di dati relative ai dipendenti in un’unica piattaforma.

Le esigenze uniche di Formula 1

La peculiarità di Formula 1 risiede nella sua natura globale. Con dipendenti e collaboratori sparsi in diverse nazioni per eventi e gare, la complessità della gestione delle risorse umane è evidente, richiedendo soluzioni agili e integrabili. Dopo un’attenta analisi delle opzioni disponibili, la scelta è ricaduta su Workday, una decisione che, secondo Goss, si è rivelata corretta nel tempo grazie ai miglioramenti ottenuti.

L’implementazione è avvenuta in fasi, partendo da moduli fondamentali come la gestione del capitale umano, il payroll e la gestione delle assenze, per poi passare a strumenti di monitoraggio del tempo, gestione dei talenti e apprendimento.

Visibilità e accessibilità per il personale

Il supporto tecnologico di CloudRock ha permesso a Formula 1 di ottenere una visibilità immediata su tutti i dati aziendali. Goss sottolinea un cambiamento significativo: “Prima dell’adozione di Workday, i dati erano separati in vari sistemi. Ora tutto è centralizzato in un’unica piattaforma.”

La mobilità è un aspetto cruciale per il personale della Formula 1, molti dei quali viaggiano frequentemente. L’introduzione di un’applicazione che consente l’accesso ai dati ovunque si trovino è stata accolta positivamente. Gli impiegati possono gestire le proprie richieste di ferie direttamente dal proprio smartphone, semplificando notevolmente il processo.

Un’esperienza migliorata per i dipendenti

Le funzionalità self-service offerte da Workday hanno reso l’esperienza lavorativa più soddisfacente, mentre l’integrazione dei processi tra HR e Finance ha incrementato l’agilità dell’organizzazione. Questo approccio ha portato a un significativo miglioramento nella gestione e nel supporto dei dipendenti.

Affrontare la sfida del recruitment

Nel 2025, Formula 1 ha affrontato una sfida senza precedenti nel campo del recruitment, ricevendo ben 78.000 candidature per soli 150 posti disponibili. Goss ha ammesso che il team di acquisizione talenti era sopraffatto e rischiava di perdere candidati promettenti.

Dopo aver assistito a una demo di HiredScore, la decisione è stata immediata: “Avevamo due opzioni: assumere più personale o trovare una soluzione più efficiente”. La scelta è ricaduta sulla seconda opzione, puntando così all’intelligenza artificiale per semplificare il processo.

Integrazione di HiredScore

Risultati tangibili e cambiamenti culturali

