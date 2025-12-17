Formula E: Trionfi e Novità Esclusive dal Gala FIA

Esplora le ultime novità e i premiati della Formula E durante il gala FIA, con approfondimenti esclusivi su team, piloti e la nuova stagione. Scopri le strategie vincenti e le performance eccezionali che stanno rivoluzionando il mondo delle corse elettriche.

Il mondo della Formula E ha recentemente celebrato le sue stelle al gala della FIA, un evento che ha messo in luce i successi e le sfide affrontate nel campionato di auto elettriche. I premi sono stati assegnati a piloti e squadre che si sono distinti per performance e innovazione tecnologica.

Premi e riconoscimenti

Tra i premiati, Rowland della Nissan e il team Porsche hanno ricevuto riconoscimenti per le loro straordinarie prestazioni. Un trofeo speciale è andato a Günther della DS Penske per il suo impressionante sorpasso durante l’ePrix di Jeddah, un momento che rimarrà nella storia della stagione.

Il futuro della Formula E in Italia

Nonostante il gala sia stato un successo, la strada per il rientro dell’Italia nel calendario della Formula E appare ancora in salita. Le discussioni sono in corso e le possibilità di rivedere il nostro paese tra le tappe del campionato sono sempre più tangibili, ma rimangono molte incognite.

Novità e trasferimenti nel campionato

La stagione 12 ha portato anche cambiamenti significativi all’interno delle squadre. Franzetti della DS ha annunciato il suo passaggio al marketing di Alfa Romeo, mentre Drugovich ha fatto il suo esordio al volante della monoposto Gen3 sulla pista dell’aeroporto di Guarulhos, a San Paolo.

Le sanzioni e le polemiche

Il debutto di Drugovich non è stato privo di controversie, poiché ha subito una penalità che lo ha costretto a rinunciare al quinto posto nell’ePrix di San Paolo. Questa decisione ha sollevato dibattiti tra gli appassionati e gli esperti del settore riguardo all’applicazione delle regole.

Protagonisti e aspettative per la nuova stagione

Il primo ePrix della stagione, disputato a San Paolo, ha visto Dennis della Andretti trionfare, seguito da Rowland della Nissan. Un debutto notevole è stato quello di Cassidy con la Citroen, che ha subito conquistato un podio, segnando un inizio promettente per il nuovo team.

Inoltre, Nato, pilota della Nissan, ha affermato di voler puntare al titolo a squadre, sottolineando l’importanza di un buon inizio di stagione per raggiungere questo obiettivo.

Innovazioni tecnologiche e nuovi piloti

Con l’introduzione della nuova Gen4, le aspettative sono alte: si parla di monoposto in grado di raggiungere i 812 cv e velocità massime oltre i 320 km/h. Questo aggiornamento tecnologico promette di elevare ulteriormente il livello di competizione, attirando anche l’attenzione di nuovi team, come BYD, che sta valutando il suo ingresso nel motorsport.

Infine, Sam Bird è stato richiamato in Formula E per supportare la Nissan nello sviluppo della vettura e come pilota di riserva, dimostrando come l’esperienza sia un valore aggiunto in questo sport in continua evoluzione.