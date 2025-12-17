Gorden Wagener lascia il suo incarico di designer presso Mercedes: ecco perché è una svolta epocale

La storia del design di Mercedes-Benz è stata fortemente influenzata dalla visione di Gorden Wagener, che ha ricoperto il ruolo di capo designer per quasi due decenni. Con il suo arrivo nel 1997, Wagener ha iniziato un viaggio che ha cambiato radicalmente l’estetica delle automobili della casa automobilistica tedesca. Ora, si prepara a dire addio a questo incarico, lasciando il testimone a Bastian Baudy, attuale responsabile del design AMG.

L’impatto duraturo di Gorden Wagener

Gorden Wagener ha avuto un ruolo cruciale nel plasmare il design delle vetture Mercedes moderne. La sua carriera è iniziata con esperienze in case automobilistiche come Volkswagen, Mazda e General Motors, per poi culminare nella posizione di head of design nel 2008. Sotto la sua direzione, sono nate automobili iconiche come la Mercedes Classe A, la Classe S e l’affascinante Mercedes-AMG GT. Anche le recenti berline elettriche, seppur meno apprezzate, come EQE ed EQS, portano il suo marchio di fabbrica.

Il design visionario di Wagener

Un esempio emblematico dell’approccio innovativo di Wagener è rappresentato dalla Mercedes Vision Iconic, un concept che incarna il futuro stilistico del marchio. Il suo lavoro ha sempre puntato a una radicale modernizzazione, cercando di unire eleganza e avanguardia tecnologica in ogni modello. Questo desiderio di innovazione è stato evidente nelle sue dichiarazioni, dove ha sottolineato l’importanza di un design che possa ispirare e attrarre i clienti.

Il futuro con Bastian Baudy

Con la partenza di Wagener, la responsabilità del design di Mercedes passa a Bastian Baudy, un designer slovacco che ha già dimostrato il suo talento nel campo. Baudy ha guidato lo sviluppo di concept all’avanguardia come la Mercedes Concept IAA e la Mercedes-AMG Vision Gran Turismo. La sua visione porterà sicuramente un nuovo slancio al marchio, mantenendo però il legame con l’eredità di Wagener.

Una transizione strategica

Wagener ha annunciato la sua decisione di lasciare Mercedes attraverso un post sui social, esprimendo gratitudine per il percorso condiviso e la fiducia nel futuro dell’azienda. Ha dichiarato: “Insieme abbiamo definito un’epoca, guidati da coraggio, creatività e da una radicale modernizzazione del design.” Questo passaggio di testimone segna un’importante transizione per Mercedes, che si prepara a esplorare nuove direzioni stilistiche e tecnologiche.

Prospettive di design e innovazione

La successione di Wagener arriva in un momento cruciale per Mercedes, che sta affrontando una crescente competizione nel settore automobilistico, specialmente nel segmento del lusso. Con l’arrivo di Baudy, ci si aspetta che il design continui ad evolversi, mantenendo l’identità di marca mentre si esplorano nuove possibilità. Il futuro dei modelli, come la prossima generazione della Classe S, è già oggetto di discussione, con l’intento di integrare design elettrici e termici in un’unica visione.

L’uscita di Gorden Wagener rappresenta non solo la fine di un’era, ma anche l’inizio di una nuova fase per Mercedes-Benz. Mentre il marchio si prepara ad affrontare nuove sfide, l’eredità di Wagener rimarrà una parte fondamentale della sua storia e della sua evoluzione nel panorama automobilistico internazionale.