Prove di preparazione per il team Gresini

Il team Gresini ha recentemente concluso le prime giornate di prove sul circuito di Sepang, un evento cruciale in vista dei test collettivi programmati dal 5 al 7 febbraio. Questi shakedown rappresentano un’importante opportunità per il team faentino e per il giovane pilota spagnolo Fermin Aldeguer, che ha avuto l’occasione di scendere in pista per la prima volta con la potente Ducati Desmosedici GP24.

Aldeguer: un debutto promettente

Fermin Aldeguer, che subentrerà a Marc Marquez, ha affiancato il fratello Alex Marquez, dimostrando fin da subito di avere un buon feeling con la moto. Le condizioni meteo variabili non hanno impedito al 19enne di ottenere risultati costanti, con tempi che miglioravano giorno dopo giorno. Nel primo giorno di prove, Aldeguer ha chiuso in quinta posizione con un tempo di .053, mentre il giorno successivo ha abbassato il suo miglior tempo a .930, mantenendo sempre la stessa posizione.

Analisi dei risultati e delle sensazioni

Il terzo giorno ha visto un lieve peggioramento nella graduatoria, con Aldeguer che ha concluso sesto, ma ha ottenuto la sua migliore prestazione assoluta con un tempo di .421. Questi risultati sono un segnale positivo per il giovane pilota, che ha dichiarato: “Sono stati tre giorni di test molto importanti. Dopo una lunga pausa invernale, il mio fisico ha risposto bene e siamo migliorati giro dopo giro.” Aldeguer ha anche sottolineato che, sebbene il time attack non fosse l’obiettivo principale, il team ha dimostrato di essere competitivo.

Prospettive future per Aldeguer e il team Gresini

Con l’inizio della stagione 2025 all’orizzonte, le prove di Sepang rappresentano un passo fondamentale per Aldeguer e il team Gresini. La capacità del giovane pilota di comunicare le proprie sensazioni ai tecnici sta migliorando, e questo è un aspetto cruciale per il suo sviluppo. “Adesso ci prendiamo qualche ora di pausa e poi testeremo le nostre qualità con tutti i piloti in pista,” ha concluso Aldeguer, mostrando entusiasmo e determinazione per le sfide future.