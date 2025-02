Introduzione alle strisce blu a Torino

Nel 2025, il sistema delle strisce blu a Torino subisce importanti modifiche, rendendo necessario per i cittadini e i visitatori comprendere le nuove regole e tariffe. Le strisce blu sono aree di sosta a pagamento, suddivise in diverse zone, ognuna con le proprie tariffe e orari di funzionamento. Questa guida offre un’analisi dettagliata delle normative attuali, dei costi e delle modalità di pagamento.

Struttura delle zone e tariffe

Le strisce blu a Torino sono organizzate in quattro macro zone, ognuna con una tariffa specifica. A partire da gennaio 2025, le multe per sosta irregolare subiranno un incremento significativo. Ad esempio, la sanzione per il mancato pagamento di 42 euro sarà maggiorata dell’importo corrispondente alla sosta di un’intera giornata. Questo significa che, in una zona dove il costo è di 1,7 euro all’ora, la multa totale potrebbe arrivare a oltre 60 euro.

Inoltre, è importante notare che la regola dei 15 minuti di tolleranza per il pagamento di un ticket scaduto non sarà più applicabile. Tuttavia, chi paga il preavviso entro 20 giorni dalla data di emissione della multa potrà beneficiare di una riduzione del 30% sulla sanzione.

Orari di sosta e modalità di pagamento

La sosta a pagamento è attiva dal lunedì al sabato, con orari che variano a seconda della zona. Nelle aree circostanti gli ospedali, la sosta è attiva fino a orari prolungati. Per pagare la sosta, gli utenti possono utilizzare diversi metodi, tra cui voucher singoli, carnet, biglietti giornalieri e abbonamenti. È possibile acquistare questi titoli presso rivendite autorizzate, parcometri e tramite applicazioni come SostApp.

È fondamentale esporre correttamente i voucher sul cruscotto dell’auto, grattando i rettangoli argentati per indicare l’anno, il mese, il giorno e l’ora di arrivo. Inoltre, i residenti possono richiedere permessi speciali per la sosta, con tariffe agevolate disponibili per chi presenta un’attestazione ISEE valida.

Permessi per residenti e categorie speciali

Le persone residenti a Torino possono richiedere un permesso di sosta annuale, valido per un massimo di due permessi per persona. Questo permesso consente di parcheggiare nelle strisce blu all’interno della propria sottozona di residenza. Inoltre, le persone disabili con contrassegno europeo possono parcheggiare gratuitamente in tutte le strisce blu, senza limitazioni orarie, semplicemente esponendo il pass in modo visibile.

Per ulteriori categorie, sono previsti permessi speciali, gratuiti o a tariffa agevolata, che possono essere richiesti presentando la documentazione necessaria. È importante informarsi sulle specifiche modalità di richiesta e sui requisiti per ottenere tali permessi.