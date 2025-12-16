Hyundai Bayon 2026: addio ai motori obsoleti, arriva il turbo benzina!

La Hyundai Bayon 2026 offre un motore turbo benzina potenziato e una gamma di allestimenti completamente rinnovata, garantendo prestazioni elevate e un comfort senza pari. Scopri le ultime innovazioni e design contemporaneo di questo modello, progettato per soddisfare le esigenze dei conducenti moderni.

Hyundai ha deciso di rinnovare la sua Bayon per il 2026, apportando modifiche significative alla gamma motorizzazioni e agli allestimenti. Con il focus sulla semplificazione della scelta per i consumatori, la nuova Bayon si distacca da alcune opzioni precedenti, puntando su un motore più potente e prestante.

La novità principale è l’introduzione dell’unità 1.0 T-GDi, che offre 90 CV di potenza. Questo motore a benzina turbo rispetta le normative Euro 6E-Bis e può essere abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti oppure a un automatico DCT a 7 rapporti, garantendo un’esperienza di guida fluida e reattiva.

Rimozione di motorizzazioni obsolete

Con il nuovo modello, la Hyundai Bayon elimina dalla sua offerta la motorizzazione 1.2 litri a benzina, che erogava 80 CV, e la versione mild hybrid 48V del motore turbo da 1.0 litri con 100 CV. Questa scelta è stata fatta per snellire l’offerta, rendendo più facile per i clienti identificare il modello più adatto alle loro esigenze.

Allestimenti rivisitati

Il primo livello di allestimento disponibile è l’XTech, il cui prezzo parte da 22.800 euro. Questo allestimento include già un quadro strumenti LCD con cluster digitale, un sistema di navigazione dotato di touchscreen da 10,25” e funzionalità come Bluelink per aggiornamenti over-the-air. Inoltre, sono integrati i sistemi Apple CarPlay e Android Auto, oltre a numerosi assistenti alla guida, noti come ADAS.

Nuove varianti di allestimento

Una delle novità interessanti è rappresentata dalla versione Business, che ha un prezzo di partenza di 24.200 euro. Questa variante arricchisce l’XTech con dettagli come cerchi in lega da 16”, fari anteriori Full LED con firma luminosa Seamless Horizon, e un cluster digitale da 10,25”. Inoltre, sono presenti sensori di parcheggio posteriori e una griglia anteriore in Glossy Black.

Allestimento Excellence

Completa la gamma l’allestimento Excellence, disponibile solo con cambio automatico, a partire da 27.600 euro. Questa versione aggiunge elementi di design come i fari posteriori a LED, cerchi in lega da 17”, e un sistema di climatizzazione automatica. Altri comfort includono una chiave intelligente con pulsante di avviamento, un caricatore wireless per smartphone e una presa USB per i passeggeri posteriori.

Con queste novità, la Hyundai Bayon 2026 si prepara a conquistare il mercato delle auto compatte, offrendo una gamma semplificata e prestazioni elevate. Gli ordini sono già aperti e i clienti possono consultare il car configurator sul sito ufficiale Hyundai per scoprire tutte le opzioni disponibili.