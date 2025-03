Il ritorno della MotoGP in Thailandia

Il Gran Premio di Thailandia, che si svolgerà questo weekend sul circuito di Buriram, segna il ritorno della MotoGP dopo una pausa significativa. Questo evento rappresenta un momento cruciale per i piloti, in particolare per Francesco Bagnaia, che punta a riconquistare il titolo mondiale dopo averlo perso nel 2024. La competizione si preannuncia intensa, con il campione in carica Jorge Martín assente, lasciando spazio a un duello tutto italiano tra Bagnaia e Marc Márquez.

Le quote e le aspettative

Secondo gli esperti di Sisal, Márquez è considerato il favorito per la vittoria, con una quota di 1,85 sia per la Sprint che per la gara lunga. Tuttavia, Bagnaia non è da sottovalutare, con una quota di 2,25 per entrambe le gare. La pressione è alta per entrambi i piloti, che sono determinati a dimostrare il loro valore e a conquistare punti preziosi per il campionato. In questo contesto, Pedro Acosta, nuovo pilota della KTM, emerge come un possibile outsider, con una quota di 9,00 per la vittoria.

Il contesto della competizione

La MotoGP è nota per la sua imprevedibilità e il Gran Premio di Thailandia non fa eccezione. Con diversi piloti in lizza per il podio, le aspettative sono alte. Alex Márquez e Franco Morbidelli, entrambi in sella a Ducati, sono tra i candidati a sorpresa, con quote rispettivamente di 12 e 16. La competizione si fa sempre più serrata, e ogni gara può rivelarsi decisiva per le sorti del campionato. I tifosi possono aspettarsi un weekend ricco di emozioni e colpi di scena, con i piloti pronti a dare il massimo per conquistare la vittoria.