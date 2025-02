Scopri le novità, i piloti e come seguire il GP di Thailandia in diretta.

Introduzione al GP di Thailandia

Il Motomondiale 2025 si prepara a dare il via alla sua stagione con il GP di Thailandia, che si svolgerà nel weekend del 28 febbraio-2 marzo. La pista di Buriram, nota per le sue condizioni variabili, promette di offrire un round ricco di emozioni e sfide per i piloti. Con temperature che possono cambiare rapidamente, i team dovranno essere pronti ad adattarsi a ogni situazione.

Le aspettative per i piloti

La competizione si preannuncia intensa, con particolare attenzione rivolta al duello tra Marc Marquez e Francesco Bagnaia. La Ducati punta a dominare la scena, mentre l’infortunio di Jorge Martin (Aprilia), campione del mondo in carica, aggiunge ulteriore suspense. I piloti avranno a disposizione i dati raccolti durante i test pre-stagionali, ma le incognite legate al meteo potrebbero influenzare le loro performance.

Come seguire il GP di Thailandia

Per gli appassionati di motociclismo, il GP di Thailandia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP. Gli abbonati potranno seguire anche lo streaming su SkyGo e NOW. Inoltre, TV8 offrirà la diretta delle qualifiche delle tre classi e della Sprint Race di MotoGP, insieme alla differita delle gare domenicali. Tuttavia, le prove libere e il warm-up saranno visibili solo per gli abbonati di Sky Sport.

Programma dettagliato del weekend

Il programma del weekend è ricco di eventi. Venerdì 28 febbraio, le prove libere inizieranno alle con la Moto3, seguite dalla Moto2 e dalla MotoGP. Sabato 1° marzo, le prove libere 3 e le qualifiche si svolgeranno in mattinata, culminando con la Sprint Race di MotoGP alle . Domenica 2 marzo, le gare delle tre categorie si svolgeranno a partire dalle , con la MotoGP che chiuderà il weekend alle .

Conclusioni e aspettative

Il GP di Thailandia rappresenta un momento cruciale per il Motomondiale 2025. Con piloti di alto calibro e una pista che offre sfide uniche, gli appassionati possono aspettarsi un weekend emozionante. Non resta che sintonizzarsi e godersi ogni istante di questa avvincente competizione.