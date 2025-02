Un inizio di stagione segnato da infortuni

Il campione del mondo MotoGp, Jorge Martin, ha vissuto un inizio di stagione drammatico durante i test di Sepang, dove un grave incidente ha compromesso la sua preparazione per il Mondiale 2025. Martin, pilota dell’Aprilia, ha subito fratture alla mano destra e al piede sinistro a causa di un ‘highside’ spaventoso, avvenuto mentre affrontava la curva 2. Questo evento ha sollevato preoccupazioni non solo per la sua salute, ma anche per il suo futuro nella competizione.

Le conseguenze dell’incidente

Dopo la caduta, Martin è stato immediatamente trasportato all’ospedale di Nilai, dove ha ricevuto le prime cure. Gli esami, tra cui una TAC e una risonanza magnetica, hanno escluso danni cerebrali, ma le fratture al quinto metacarpo della mano destra e ai metacarpi del piede sinistro richiederanno un intervento chirurgico. Massimo Rivola, amministratore delegato di Aprilia Racing, ha espresso il suo rammarico per l’accaduto, sottolineando che questo è il momento peggiore per un infortunio, specialmente in un periodo di cambiamenti significativi all’interno del team.

Il futuro di Jorge Martin e la stagione MotoGp

La situazione di Martin è complicata ulteriormente dalla necessità di un intervento chirurgico imminente, che lo costringerà a saltare non solo i test di Buriram, ma anche la presentazione della MotoGp a Bangkok. La sua partecipazione al primo Gran Premio della stagione, previsto dal 28 febbraio al 2 marzo in Thailandia, è ora in forte dubbio. Questo infortunio potrebbe avere ripercussioni significative sulla sua carriera, soprattutto considerando il suo recente passaggio all’Aprilia e la necessità di adattarsi alla nuova moto, la RS-GP.

Un mercoledì di cadute e infortuni

Il mercoledì di test a Sepang è stato caratterizzato da numerosi incidenti, non solo per Martin. Altri piloti, come Raul Fernandez e Fabio Di Giannantonio, hanno subito infortuni simili, con fratture che li costringeranno a un rientro anticipato in Europa per ricevere cure mediche. La giornata è stata dominata da Fabio Quartararo, che ha ottenuto il miglior tempo, mentre i piloti Ducati, tra cui i fratelli Marquez, hanno mostrato prestazioni competitive. Tuttavia, l’attenzione è stata inevitabilmente rivolta agli infortuni, che hanno gettato un’ombra su un inizio di stagione che prometteva di essere entusiasmante.