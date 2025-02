Intervento chirurgico di successo per Jorge Martin

Questa mattina, il campione del mondo 2024, Jorge Martin, è stato sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Hospital Universitario Dexeus di Barcellona, un rinomato centro medico del Gruppo Quirónsalud. L’operazione, durata oltre tre ore, ha richiesto un’attenzione particolare a causa di una tripla frattura che il pilota ha subito durante una sessione di allenamento. Il dottor Xavier Mir, insieme alla sua equipe, ha eseguito l’intervento con grande professionalità, impiantando due viti per stabilizzare la frattura del radio e una per quella dello scafoide sinistro.

Dettagli sull’infortunio e l’operazione

Martin si è infortunato mentre testava il suo livello di forza su una supermotard in un circuito di karting vicino a Lleida. Dopo una prima sessione di allenamento, ha deciso di ripetere l’esperienza, ma purtroppo ha subito una caduta che ha portato a gravi lesioni. Oltre alla frattura scomposta del radio distale sinistro, ha riportato anche una frattura dello scafoide e dell’osso piramidale, tutte nella mano sinistra. Fortunatamente, una frattura non scomposta del calcagno del piede sinistro non ha richiesto un intervento chirurgico.

Prognosi e tempi di recupero

Il comunicato ufficiale dell’Aprilia ha confermato che l’intervento è stato ben tollerato e che Martin trascorrerà alcune ore in osservazione per monitorare la sua condizione. Tuttavia, le lesioni riportate sono significative e il pilota potrebbe rimanere fuori dai primi quattro Gran Premi della stagione, con un periodo di recupero stimato tra le otto e le dieci settimane. L’obiettivo di Martin è tornare in pista per il Gran Premio di Spagna, previsto per il 27 aprile. Questo infortunio rappresenta il secondo episodio sfortunato della stagione per il pilota, che aveva già subito un incidente durante i test di Sepang.