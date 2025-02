Jorge Martin salta il Gran Premio della Thailandia per infortunio

Dopo un incidente in allenamento, Martin non parteciperà alla prima gara della MotoGP 2025.

Un infortunio che colpisce la stagione di Martin

Jorge Martin, il campione del mondo in carica della MotoGP, non prenderà parte al Gran Premio della Thailandia, che segna l’inizio della stagione 2025. L’annuncio è stato confermato da Aprilia, la squadra per cui corre il pilota spagnolo, dopo che Martin ha subito un grave infortunio durante un allenamento con la moto da cross. Il comunicato ufficiale ha rivelato che Martin ha riportato una frattura complessa del radio sinistro, insieme a fratture di alcune ossa carpali e una frattura calcaneare omolaterale.

Dettagli dell’incidente e intervento chirurgico

Il pilota si è infortunato mentre si allenava ad Andorra, e a seguito di questo incidente, è stato programmato un secondo intervento chirurgico presso la Clinica Dexeus di Barcellona. Questo intervento si rende necessario per stabilizzare le fratture del radio e dello scafoide sinistro, a meno di 20 giorni dal primo intervento alla mano destra, avvenuto dopo un incidente durante i test di Sepang. La situazione di Martin è complicata, poiché i tempi di recupero non sono ancora stati definiti e dipenderanno dall’esito dell’operazione.

Le conseguenze per la squadra e la stagione

La notizia dell’infortunio di Martin rappresenta un duro colpo per Aprilia, che dovrà fare a meno del suo pilota di punta nel weekend inaugurale della MotoGP. Lorenzo Savadori, tester della squadra, prenderà il suo posto a Buriram. Questo infortunio arriva in un momento già difficile per Martin, che aveva iniziato la sua avventura con Aprilia con una caduta significativa durante i test pre-campionato, che aveva già richiesto un intervento chirurgico alla mano destra. La frattura del 5° metacarpo aveva messo a rischio la sua preparazione per la nuova stagione.

Il campione del mondo in carica ha dimostrato grande determinazione e talento, ma ora si trova ad affrontare una nuova sfida. La sua assenza dal Gran Premio della Thailandia non solo influenzerà le sue possibilità di difendere il titolo, ma avrà anche ripercussioni sulla strategia della squadra e sulle aspettative dei tifosi. La MotoGP 2025 è iniziata con un colpo di scena, e tutti gli occhi saranno puntati su Martin per vedere come affronterà questo periodo di recupero e se riuscirà a tornare in pista in tempi brevi.