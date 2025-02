Un atteso rinnovamento per la Mazda CX-5

La Mazda CX-5 rappresenta uno dei modelli più attesi nel panorama automobilistico, con il suo lancio previsto per il 2026. Questo SUV giapponese, che ha già conquistato il cuore di molti automobilisti, si prepara a subire un’importante evoluzione. I test per la nuova generazione sono già in corso negli Stati Uniti, e le prime immagini dei prototipi stanno suscitando grande interesse tra gli appassionati.

Design ispirato ai modelli più grandi

Le prime indiscrezioni sul design della nuova CX-5 suggeriscono che il modello seguirà le linee stilistiche dei SUV più grandi della gamma Mazda, come la CX-60 e la CX-80. La parte anteriore del veicolo sarà caratterizzata da una calandra di dimensioni maggiori e fari LED più sottili, dotati di una grafica interna a forma di boomerang. Le dimensioni del SUV rimarranno simili a quelle attuali, con una lunghezza di circa 4,58 metri, una larghezza di 1,85 metri e un’altezza di 1,69 metri.

Innovazioni tecnologiche e motorizzazioni

Un altro aspetto fondamentale della nuova Mazda CX-5 sarà l’introduzione di tecnologie avanzate all’interno dell’abitacolo. Sebbene non siano ancora disponibili dettagli specifici, ci si aspetta che i rivestimenti e le finiture siano ispirati a quelli della Mazda 6, con un’attenzione particolare alla qualità dei materiali e alla funzionalità. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la CX-5 sarà equipaggiata con powertrain mild hybrid e full hybrid, con la possibilità di includere anche varianti ibride plug-in. La collaborazione con Panasonic e AESC garantirà lo sviluppo di motori elettrificati all’avanguardia, sebbene non siano ancora stati rivelati dettagli sulle potenze e sul numero di cilindri.

Prospettive future e attesa per il lancio

La gamma della nuova CX-5 potrebbe ulteriormente arricchirsi con l’introduzione di una nuova famiglia di motori termici a quattro cilindri, denominata Skyactiv-Z, prevista per il 2027. Questo potrebbe significare che il modello attuale sarà solo l’inizio di una serie di innovazioni che porteranno a una maggiore efficienza nei consumi e nelle emissioni. Il lancio ufficiale sul mercato è atteso nel 2026, ma già entro la fine dell’anno potrebbero emergere i primi teaser ufficiali, tra foto e video, che daranno un’anteprima delle novità che ci attendono.