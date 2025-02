Un design che richiama il passato

La Vanwall Vandervell, presentata nel 2023, si prepara a fare il suo debutto sul mercato a partire da gennaio 2025. Con un prezzo di partenza di 128.000 euro (IVA esclusa), questa hot-hatch elettrica non è solo un’auto, ma un vero e proprio tributo alla storica scuderia di Formula 1. Il suo design esterno, caratterizzato da linee squadrate e fari sottili, evoca un’epoca passata, ma con un tocco di modernità che la rende unica nel suo genere. La carrozzeria allargata e i cerchi in lega fino a 22 pollici conferiscono alla Vandervell una presenza scenica notevole, attirando l’attenzione di appassionati e curiosi.

Una tecnologia all’avanguardia

Nonostante il suo aspetto nostalgico, la Vanwall Vandervell è costruita su una piattaforma ultra moderna, la E-GMP, la stessa utilizzata per la Hyundai Ioniq 5 N. Questa scelta garantisce prestazioni elevate, un’autonomia interessante e la possibilità di ricarica ultrarapida. La Vandervell sarà disponibile in tre versioni: la H-GT da 325 CV, la N-GT da 650 CV e la N-GT Thin Wall special, anch’essa da 650 CV, tutte dotate di trazione integrale. La versione N-GT, in particolare, promette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, un dato che la colloca tra le auto più performanti del segmento.

Produzione limitata e esclusività

La produzione della Vanwall Vandervell sarà limitata a soli 500 esemplari, rendendola un’auto esclusiva e ricercata. Questo fattore, unito al suo prezzo elevato, la rende un’opzione non per tutti, ma per coloro che cercano un’auto che unisca prestazioni, design e innovazione. Con la Vandervell, Vanwall non solo celebra il suo passato, ma guarda anche al futuro, proponendo un modello che rappresenta una vera e propria evoluzione nel mondo delle auto elettriche.