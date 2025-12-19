La reinvenzione di Carlos Ghosn: dal manager di successo a coach digitale

La storia di Carlos Ghosn è una delle più straordinarie nel mondo degli affari. Nato nel 1954 in Brasile da una famiglia libanese, Ghosn ha fatto il suo ingresso nel mondo automobilistico nel 1996, diventando ben presto un nome di spicco. La sua capacità di risollevare Nissan dalla crisi è leggendaria, ma la sua carriera ha subito un’improvvisa svolta quando è stato arrestato nel 2018 e successivamente fuggito dal Giappone nel 2019. Oggi, Ghosn ha abbandonato i panni del manager per indossare quelli di un influencer del business e coach motivazionale.

La metamorfosi di un leader

Dopo essere stato arrestato per accuse di frode finanziaria, Ghosn ha scelto di reinventarsi nel panorama digitale. Attualmente vive in Libano, dove ha avviato una serie di attività online, tra cui una rubrica su LinkedIn chiamata Carlos Ethos, in cui condivide massime motivazionali. Le sue frasi, che spaziano da “La crisi rivela il carattere” a “L’orgoglio è la linfa vitale di un’azienda”, sono diventate virali tra i professionisti e gli aspiranti manager.

La nuova carriera di Ghosn

Consapevole della sua nuova immagine, Ghosn ha saputo attrarre un vasto pubblico su LinkedIn, dove conta quasi un milione di follower. Qui non si limita a pubblicare aforismi, ma offre anche consulenze strategiche e corsi di business all’università. La sua esperienza nel settore automobilistico gli consente di trattare temi come l’innovazione tecnologica, la concorrenza globale e le sfide future dell’industria automobilistica, in particolare riguardo a marchi come Tesla e alle nuove tendenze della guida autonoma.

Un passato controverso

La carriera di Ghosn non è stata esente da polemiche. Dopo il suo arresto nel 2018, le accuse che lo hanno coinvolto hanno scosso il mondo dell’automobile. Era accusato di aver nascosto informazioni sul suo compenso e di appropriazione indebita, ma Ghosn ha sempre sostenuto di essere vittima di un complotto orchestrato da ex alleati e dai media. La sua fuga dal Giappone, avvenuta in circostanze rocambolesche, è stata paragonata a un film d’azione, con dettagli che avrebbero potuto ispirare un lungometraggio.

Il piano di fuga

Il 31 dicembre del 2019, Ghosn ha annunciato di aver lasciato il Giappone, rivelando di essersi nascosto all’interno di una custodia per strumenti musicali per sfuggire ai controlli. Questo episodio ha catturato l’attenzione di tutto il mondo e ha acceso il dibattito su giustizia e legalità nel contesto delle aziende multinazionali. Nonostante la sua fuga, Ghosn continua a mantenere un profilo attivo e controverso nel panorama del business.

Il futuro di Ghosn

Alla luce dei suoi successi e delle sue controversie, la figura di Ghosn rimane polarizzante. La sua attuale attività come coach motivazionale e consulente di business suggerisce una strategia di lungo termine per recuperare la sua immagine. Ghosn insegna che il vero segreto del successo risiede in una proporzione di 5% strategia e 95% esecuzione, un mantra che condivide con i suoi seguaci.

In conclusione, la storia di Carlos Ghosn è un esempio di come anche le personalità più influenti possano affrontare sfide insormontabili. La sua capacità di reinventarsi e di rimanere rilevante nel mondo del business è una testimonianza della resilienza e dell’adattabilità necessarie per affrontare le difficoltà professionali e personali.