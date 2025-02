Introduzione alla stagione 2025

La stagione 2025 di MotoGP si avvicina rapidamente, e i fan sono già in fermento per l’inizio del campionato. Con un calendario ricco di eventi e novità, il Mondiale promette di essere uno dei più emozionanti degli ultimi anni. La prima gara si svolgerà in Thailandia il 28 febbraio, dando il via a un tour che toccherà circuiti storici e nuovi tracciati.

Le novità del calendario

Quest’anno, il calendario della MotoGP prevede ben 22 gare, inclusi 22 Sprint. Tra le novità più attese c’è il ritorno del circuito di Brno, che ha visto grandi battaglie in passato, e l’esordio del Balaton Park in Ungheria, un tracciato che promette di regalare spettacolo e adrenalina. In Italia, i fan possono già segnare sul calendario le date del Mugello, dal 20 al 22 giugno, e di Misano, dal 12 al 14 settembre.

Programmi speciali su Sky Sport

Per prepararsi al meglio alla nuova stagione, Sky Sport offrirà una serie di programmi speciali. Tra questi, la serie ‘Dream On’ di Ducati, che andrà in onda il 24 e 25 febbraio, e ‘MotoGP-Unseen’, una produzione di Dorna che porterà gli spettatori dietro le quinte del campionato precedente. Questi programmi saranno disponibili anche on demand, permettendo a tutti di rivivere i momenti salienti della stagione 2024 e di prepararsi per le sfide future.

Protagonisti e aspettative

Il duello tra i piloti sarà uno degli aspetti più affascinanti della stagione 2025. I fan attendono con ansia di vedere come si comporteranno i protagonisti, in particolare il campione in carica e i suoi principali rivali. Le aspettative sono alte, e ogni gara sarà un’opportunità per dimostrare il proprio valore in pista. Con una stagione così ricca di eventi, ogni punto sarà cruciale per la lotta al titolo.

Conclusione

Con l’inizio della stagione 2025 di MotoGP alle porte, l’entusiasmo è palpabile. I fan possono aspettarsi gare emozionanti, nuove sfide e, soprattutto, un grande spettacolo. Non resta che sintonizzarsi su Sky Sport e NOW per non perdere neanche un attimo di questa avventura motociclistica.