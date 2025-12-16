Lightfighter V3-RH: Scopri Tutto sulla Sua Partecipazione al Campionato AMA

La Lightfighter V3-RH è una moto elettrica innovativa che combina prestazioni eccezionali e un design all'avanguardia, pronta a competere con le moto a combustione interna. Con la sua tecnologia avanzata e un'efficienza energetica senza pari, la V3-RH rappresenta il futuro della mobilità sostenibile, offrendo un'esperienza di guida emozionante e responsabile.

Il mondo delle moto elettriche sta attraversando un periodo di significativa evoluzione e innovazione. Tra le novità più interessanti, la Lightfighter V3-RH si prepara a scendere in pista nella categoria Super Hooligans del Campionato AMA. Questo modello non solo rappresenta un passo avanti nella tecnologia delle moto, ma si distingue anche per il suo design accattivante e per le elevate prestazioni. Di seguito sono illustrate le caratteristiche tecniche che la rendono unica.

Design e prestazioni della Lightfighter V3-RH

La Lightfighter V3-RH rappresenta una streetfighter elettrica dal peso contenuto di 186 kg. Questo modello vanta un rapporto peso/potenza notevole, grazie ai suoi 135 CV di potenza. La progettazione è avvenuta in collaborazione con la divisione avanzata di motori elettrici di Parker-Hannifin, portando alla realizzazione di un motore IPM (sincrono a magneti permanenti interni) raffreddato a liquido. La potenza massima viene raggiunta oltre 11.000 giri/min, generando una coppia di 162 Nm che consente accelerazioni rapide.

Componenti chiave e tecnologia

La batteria agli ioni di litio, fornita da Farasis Energy, utilizza celle NMC (Nichel-Manganese-Cobalto) di livello automotive, con un tempo di ricarica di circa un’ora. La tensione nominale è di 383 Vdc, mentre la tensione di picco raggiunge 440 Vdc. Grazie a queste specifiche, la V3-RH si distingue non solo come una moto veloce, ma anche come un mezzo pratico per l’uso quotidiano.

Struttura e materiali innovativi

Il telaio della Lightfighter V3-RH è realizzato in acciaio al cromo-molibdeno, caratterizzato da una configurazione tubolare che assicura massima rigidità e leggerezza. Nella parte posteriore, è presente una struttura portante in fibra di carbonio, la quale contribuisce a ridurre ulteriormente il peso della moto. Le sospensioni, fornite da Öhlins, comprendono una forcella FGR e un monoammortizzatore TTX, entrambi progettati per offrire un controllo preciso e reattivo.

Freni e ruote di alta qualità

L’impianto frenante della Lightfighter V3-RH è dotato di pinze Brembo GP4-RX e dischi da 320 mm, garantendo una frenata potente e affidabile. Le ruote, prodotte da OZ Racing, sono forgiate in alluminio e presentano dimensioni di 17 x 3,50” all’anteriore e 17 x 6,00” al posteriore, costituendo un pacchetto di prestazioni di alto livello.

Impatto e futuro delle moto elettriche

La partecipazione della Lightfighter V3-RH al Campionato AMA rappresenta un momento cruciale per le moto elettriche. Questo modello sfida le tradizionali moto a combustione interna come la Triumph Street Triple, la KTM 990 Duke, la Ducati Streetfighter V2 e la Yamaha MT-09. La V3-RH dimostra che l’elettrico può competere sia a livello di prestazioni che di design. Potrebbe segnare una nuova era per il settore, dove l’elettrico non è solo una scelta ecologica, ma anche una valida opzione per gli appassionati di velocità e performance.

La Lightfighter V3-RH si presenta non solo come una moto da corsa, ma come un simbolo del futuro della mobilità su due ruote. Le sue caratteristiche innovative e il design accattivante segnano un passo avanti significativo nel settore delle moto elettriche. La partecipazione al Campionato AMA rappresenterà un importante banco di prova per il suo potenziale e per l’accettazione delle moto elettriche nel panorama motociclistico attuale.