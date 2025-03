Un inizio di stagione da sogno per Marquez

La stagione MotoGP 2025 è ufficialmente iniziata e non poteva esserci un esordio migliore per Marc Marquez. L’otto volte campione del mondo ha trionfato nel Gran Premio di Thailandia, conquistando la vittoria dalla pole position e dimostrando di essere tornato in grande forma. Questo successo rappresenta la 63esima vittoria della sua carriera, un traguardo che lo riporta in testa al campionato dopo un’assenza di 93 weekend dalla vittoria a Valencia nel 2019.

Bagnaia e Alex Marquez in lotta per il podio

Francesco Bagnaia, pilota della Ducati, ha dovuto accontentarsi di un terzo posto, non riuscendo mai a impensierire il rivale Marquez. Con questo risultato, Bagnaia continua la sua ricerca del terzo titolo in MotoGP, ma dovrà affrontare una stagione competitiva. In seconda posizione si è piazzato Alex Marquez, che ha regalato al team Gresini due podi storici, poiché mai prima d’ora due fratelli erano riusciti a occupare i primi due gradini del podio in una gara di MotoGP.

Le prestazioni degli altri piloti

Il Gran Premio di Thailandia ha visto anche buone prestazioni da parte di altri piloti. Franco Morbidelli ha chiuso la gara al quarto posto con la Ducati del team VR46 Racing, mentre Ai Ogura ha brillato con un quinto posto, continuando a dimostrare il suo talento con l’Aprilia Trackhouse. Marco Bezzecchi ha rimontato fino al sesto posto, mentre Johann Zarco, miglior pilota Honda in pista, ha concluso in settima posizione. Enea Bastianini ha mostrato segnali di miglioramento, chiudendo nono dopo una Sprint Race difficile.

Prossimi appuntamenti e aspettative

Il prossimo appuntamento della stagione MotoGP è fissato in Argentina, a Termas de Rìo Hondo, dal 14 al 16 marzo. Con Marquez in testa al campionato e una competizione serrata tra i piloti Ducati, la stagione promette di essere avvincente. I fan della MotoGP possono aspettarsi gare emozionanti e colpi di scena, mentre i piloti si preparano a dare il massimo per conquistare punti preziosi.