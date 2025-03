Un fine settimana positivo nonostante le difficoltà

Marco Bezzecchi ha concluso il suo primo fine settimana con l’Aprilia Racing Team con un sesto posto, un risultato che, sebbene non ottimale, rappresenta un segnale di crescita per il pilota romagnolo. Partito dalla nona posizione, Bezzecchi ha mostrato un passo gara competitivo, ma ha dovuto affrontare diverse difficoltà, tra cui una qualifica non all’altezza delle aspettative e le alte temperature che hanno influito sulle prestazioni della sua gomma anteriore.

Le sfide della qualifica e il passo gara

Il pilota ha evidenziato come la qualifica sia stata il vero limite del suo fine settimana. Nonostante la competitività della moto, Bezzecchi ha ammesso di non sentirsi ancora a suo agio nel giro secco con la RS GP. Durante i test, ha avuto poche opportunità di lavorare su questo aspetto, poiché il tempo è stato dedicato alla valutazione di nuove componenti in assenza dell’infortunato Jorge Martin. La sua strategia di gara è stata influenzata dalla necessità di superare altri piloti, come Fernandez, il che ha portato a un accumulo di allarmi sul dashboard che hanno condizionato le sue prestazioni.

La competitività della RS GP e le prospettive future

Nonostante le difficoltà, Bezzecchi ha espresso fiducia nella RS GP, che ha dimostrato di essere una delle moto più competitive in pista. Il pilota ha sottolineato come il team abbia lavorato duramente durante l’inverno per migliorare la moto, e i risultati iniziano a farsi vedere. Con l’arrivo della prossima gara in Argentina, Bezzecchi è ottimista e desideroso di affrontare una pista che gli piace, sperando di poter sfruttare al meglio le potenzialità della sua moto. La sua determinazione e il buon spirito di squadra sono elementi chiave per affrontare le sfide future e continuare a migliorare nel campionato.