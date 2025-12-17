Mercedes-Benz Vans: novità entusiasmanti e previsioni di crescita per il 2026

Il 2026 si prospetta come un anno decisivo per la divisione Mercedes-Benz Vans, poiché la casa automobilistica tedesca si prepara a lanciare due modelli innovativi in grado di rivoluzionare il mercato dei veicoli commerciali. Con una storicità di 30 anni per il Mercedes Sprinter, i nuovi veicoli rappresenteranno non solo un’evoluzione stilistica, ma anche una spinta verso l’elettrificazione.

Novità in arrivo: il nuovo Sprinter e la piattaforma VAN.EA

Il nuovo Sprinter è stato recentemente anticipato attraverso un’installazione artistica chiamata “The Boulder”, che evidenzia le sue forme robuste emergendo dalla roccia. Questo modello suscita grande entusiasmo, poiché rappresenta un pilastro nella gamma Mercedes, consolidando la sua reputazione di affidabilità e versatilità. Gli interni, ancora avvolti nel mistero, si prevede offriranno un ambiente moderno e tecnologicamente avanzato, in linea con le aspettative attuali.

Il debutto della piattaforma VAN.EA

Accanto al nuovo Sprinter, il 2026 segnerà il debutto della piattaforma VAN.EA, concepita esclusivamente per i veicoli elettrici. Tra i modelli che nasceranno da questa piattaforma ci saranno il VLE e il VLS. Il primo sarà un van per il trasporto di persone, mentre il secondo porterà l’eleganza della Classe S nel mondo dei furgoni, promettendo un’esperienza premium nel segmento.

Andamento del mercato dei veicoli commerciali in Italia

Nel panorama italiano, la divisione Mercedes-Benz Vans ha mostrato segnali di crescita. Alla fine di novembre, sono state immatricolate 10.768 unità, un numero che riflette una performance positiva rispetto all’anno precedente. La crescita è particolarmente evidente nel segmento dei mid-size van, che ha registrato un incremento del 25%. In questo contesto, il Mercedes Sprinter ha contribuito significativamente con 4.643 immatricolazioni.

La spinta verso l’elettrico

Un altro aspetto interessante è la crescente domanda di veicoli elettrici. Sebbene il segmento elettrico sia ancora marginale, ha registrato una crescita straordinaria del 148%, con 886 unità immatricolate fino a novembre. Questa tendenza sottolinea l’importanza dell’elettrificazione, diventata un elemento cruciale nella strategia di crescita di Mercedes-Benz. Il eSprinter e l’eVito sono modelli chiave per le flotte urbane e le operazioni di consegna a zero emissioni, dimostrando che l’innovazione non compromette le capacità di carico.

Il futuro e le sfide di Mercedes-Benz Vans

Mercedes-Benz sta esplorando nuove opportunità con la piattaforma VAN.CA, destinata a modelli con motori a combustione. Questo approccio ibrido riflette la volontà dell’azienda di affrontare le sfide del mercato in continua evoluzione, dove sostenibilità ed efficienza sono sempre più richieste. La strategia di Mercedes-Benz prevede di raggiungere una quota di veicoli elettrici pari al 20% entro il 2026 e oltre il 50% entro il 2030, un obiettivo ambizioso che dimostra l’impegno verso un futuro più verde.

Il servizio post-vendita come valore aggiunto

Infine, non si può trascurare l’importanza del servizio clienti. Mercedes-Benz ha registrato una crescita delle attività di assistenza del 5,6%, raggiungendo un indice di soddisfazione clienti di 4,6 su 5. Questo è indicativo di come la gestione post-vendita, dalla manutenzione programmata ai servizi digitali, sia fondamentale per ottimizzare il Total Cost of Ownership dei clienti professionali.