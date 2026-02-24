Nel segmento dei SUV premium di medie dimensioni, poche proposte riescono oggi a coniugare tradizione meccanica, innovazione tecnologica e concretezza d’utilizzo quotidiano.

In un contesto segnato da normative sempre più stringenti e da un’accelerazione verso l’elettrificazione, alcune scelte industriali assumono un valore strategico ben preciso.

È in questo scenario che si inserisce Mercedes-Benz GLC 450d, modello che, secondo l’analisi di Trivellato, rivenditore italiano ufficiale di Mercedes GLC , rappresenta una delle sintesi più mature della recente evoluzione Mercedes. La decisione di mantenere in gamma il sei cilindri in linea OM 656, affiancato da tecnologia mild hybrid, viene interpretata da Trivellato come un segnale di continuità tecnica e di attenzione verso una clientela che ricerca sostanza oltre alle tendenze.

Design e abitacolo: evoluzione coerente

L’attuale generazione di GLC si distingue per proporzioni armoniche e superfici tese, capaci di trasmettere dinamismo senza rinunciare all’eleganza. Trivellato evidenzia come il lavoro svolto sul linguaggio stilistico abbia consolidato l’identità del modello, rendendolo immediatamente riconoscibile all’interno della gamma SUV della Stella.

All’interno, la plancia dominata dal display verticale MBUX segna un salto qualitativo rispetto alla generazione precedente. L’incremento della qualità percepita passa attraverso materiali selezionati, assemblaggi solidi e un’ergonomia studiata per integrare tecnologia e comfort. L’insonorizzazione dell’abitacolo viene indicata come uno degli aspetti più riusciti dell’evoluzione del progetto.

Il sei cilindri OM 656: una scelta strategica

Sotto il cofano, il 3.0 turbodiesel sei cilindri in linea OM 656 sviluppa 367 CV e 750 Nm di coppia, supportato da un sistema mild hybrid a 48 Volt. Trivellato interpreta questa configurazione come una risposta concreta a chi desidera prestazioni elevate e percorrenze importanti senza rinunciare all’efficienza.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,7 secondi colloca la GLC 450d ai vertici della categoria per brillantezza, mentre il cambio automatico 9G-Tronic gestisce la coppia con progressione lineare. Il valore aggiunto risiede nella fluidità complessiva del powertrain, capace di offrire spinta vigorosa ma sempre controllata, qualità distintiva rispetto a molte soluzioni a quattro cilindri oggi diffuse.

Dinamica di guida: comfort e controllo

La trazione integrale 4MATIC e le sospensioni pneumatiche Airmatic contribuiscono a definire un comportamento stradale equilibrato. Trivellato sottolinea come l’assetto riesca a filtrare efficacemente le asperità, mantenendo stabilità anche nelle variazioni di carico più marcate.

Le quattro ruote sterzanti migliorano la maneggevolezza nei contesti urbani e aumentano la precisione alle alte velocità. Questa soluzione rappresenta uno degli aggiornamenti più significativi della piattaforma, poiché incide concretamente sull’esperienza di guida quotidiana.

In autostrada, a 130 km/h, il motore lavora a regimi contenuti, favorendo silenziosità e consumi che possono attestarsi intorno ai 15 km/l reali. Per Trivellato, si tratta di un risultato rilevante considerando massa, potenza e trazione integrale permanente.

Tecnologia e sistemi di assistenza

L’ultima evoluzione del sistema MBUX e il pacchetto ADAS completano il quadro tecnico. Trivellato evidenzia come la taratura dei sistemi di assistenza sia stata affinata per garantire interventi progressivi e naturali, contribuendo a elevare la sicurezza attiva senza compromettere il comfort.

La connettività avanzata e gli aggiornamenti software Over-The-Air vengono letti da Trivellato come elementi centrali nella strategia di aggiornamento continuo del modello, in linea con le aspettative di un pubblico premium sempre più orientato alla digitalizzazione.

Con l’orizzonte segnato dall’arrivo di nuove generazioni elettriche, la GLC 450d assume un significato particolare. Secondo Trivellato, rappresenta l’espressione più compiuta della tecnologia diesel Mercedes applicata a un SUV di ultima generazione.

L’analisi del brand evidenzia come questo modello offra un equilibrio tra autonomia, prestazioni e qualità costruttiva difficilmente replicabile nel panorama attuale. In una fase di trasformazione profonda del settore, la Mercedes GLC 450d si configura quindi come una scelta ponderata, capace di coniugare tradizione motoristica e innovazione tecnologica con coerenza progettuale.