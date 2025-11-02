MG HS Hybrid+: il SUV ibrido completo e ad alte prestazioni

La MG HS Hybrid+ si contraddistingue per un design raffinato e prestazioni eccezionali. Scopri tutti i dettagli e lasciati conquistare da un'auto che unisce stile e tecnologia all'avanguardia.

Il mondo delle auto ibride continua a crescere e la MG HS Hybrid+ rappresenta un’interessante opzione per chi cerca un SUV dalle ottime prestazioni. Questo modello merita un’analisi approfondita per valutare il suo comportamento in situazioni reali, al di là delle presentazioni ufficiali.

Con una lunghezza di 4,67 metri, la MG HS Hybrid+ compete direttamente con vetture come la Toyota RAV4 e la Nissan X-Trail. Le sue linee sono filanti e moderne, suscitando opinioni contrastanti. La carrozzeria, di un elegante colore champagne, non passa inosservata, mentre il design del frontale, con una griglia prominente e fari più piccoli, conferisce alla vettura un aspetto distintivo.

Design e comfort degli interni

All’interno, si nota immediatamente l’attenzione al comfort. I materiali utilizzati sono generalmente morbidi al tatto, e il layout della plancia è pulito e ordinato. Tuttavia, la predominanza di comandi touch può risultare poco pratica in alcune situazioni. Ad esempio, regolare il volume dell’audio richiede di interagire con il joystick del volante o di navigare tra le opzioni sul display centrale.

Strumentazione e tecnologia

I due display da 12,3 pollici offrono una visibilità chiara e una buona integrazione con sistemi come Apple CarPlay e Android Auto. Tuttavia, i comandi vocali e il navigatore sono disponibili solo in lingue come inglese, francese, tedesco e spagnolo, escludendo l’italiano. Inoltre, la radio ha mostrato qualche problema di stabilità, cambiando stazione senza preavviso al riavvio del veicolo.

Spazio e praticità

La MG HS Hybrid+ è ben progettata per quanto riguarda lo spazio interno. Con un bagagliaio di 441 litri, la capienza è sufficiente per la maggior parte delle esigenze quotidiane, e reclinando i sedili posteriori si può arrivare a 507 litri. Tuttavia, la posizione del sedile di guida potrebbe risultare scomoda per alcuni, a causa di un poggiatesta troppo avanzato e di un volante poco regolabile in profondità.

Manovrabilità e visibilità

In fase di guida, la MG HS potrebbe creare qualche difficoltà in spazi ristretti. I montanti anteriori e gli specchietti retrovisori, di dimensioni generose, possono limitare la visibilità laterale. Fortunatamente, il sistema di telecamere a 360 gradi aiuta notevolmente durante le manovre. L’auto è silenziosa e offre una sensazione di guida simile a quella di un veicolo elettrico, grazie al suo sistema ibrido che utilizza principalmente il motore elettrico nelle fasi di accelerazione.

Prestazioni e consumi

Il motore della MG HS Hybrid+ è un 1.5 litri turbo capace di generare 224 CV. Questa potenza si traduce in un’accelerazione reattiva, sebbene il consumo reale possa variare. Durante il test, i dati di consumo hanno mostrato un’ottima efficienza, con un valore medio di circa 6,2 litri ogni 100 km e punte di 4,3 litri in percorsi urbani. In autostrada, il consumo è aumentato a 7,3 litri a velocità costante di 130 km/h.

Funzionalità del sistema ibrido

Il sistema ibrido della MG HS è progettato per ricaricarsi durante la frenata e non richiede ricariche esterne, rendendolo molto pratico per l’uso quotidiano. La transizione tra il motore termico e quello elettrico è fluida, sebbene ci siano differenze rispetto ad altri modelli sul mercato. La presenza di una frizione automatica e un cambio a due velocità offre un’esperienza di guida soddisfacente, anche se la mancanza di palette dietro il volante potrebbe non soddisfare tutti gli automobilisti.

Allestimenti e prezzo

La MG HS Hybrid+ è disponibile in due allestimenti: Comfort e Luxury. L’allestimento base parte da 29.290 euro e include già una buona dotazione di serie, mentre la versione Luxury a 31.790 euro offre ulteriori comfort e tecnologie, come sensori di parcheggio anteriori e un sistema di telecamere a 360 gradi.

La MG HS Hybrid+ si presenta come un SUV ibrido competitivo, con un buon equilibrio tra prestazioni, comfort e consumo. Questo modello rappresenta una scelta interessante per chi cerca un veicolo versatile e ben equipaggiato.