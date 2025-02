Introduzione ai test di MotoGP a Sepang

La MotoGP si prepara a dare il via alla stagione 2025 con i test ufficiali che si svolgeranno a Sepang, in Malesia. Questo evento rappresenta un’importante occasione per i team e i piloti di affinare le loro moto e testare le nuove configurazioni in vista del campionato. I test di Sepang sono attesi con grande interesse, poiché forniscono indizi preziosi sulle prestazioni delle varie scuderie e sui favoriti per il titolo.

Orari e modalità di streaming

I test di MotoGP a Sepang si svolgeranno dal 7 al . Gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta grazie a diverse piattaforme di streaming. Le sessioni di prova inizieranno ogni giorno alle locali e termineranno alle . È fondamentale tenere d’occhio gli aggiornamenti sui canali ufficiali della MotoGP per non perdere nemmeno un minuto di azione. Inoltre, i fan possono accedere a