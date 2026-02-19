MotoGP, addio Phillip Island: le ragioni della scelta di Liberty Media e le reazioni dei fan

Liberty Media elimina Phillip Island dal calendario MotoGP e introduce un tracciato stradale a Adelaide: spiegazioni, confronti con il passato e le preoccupazioni sulla sicurezza

Liberty Media ha annunciato il 19 la rimozione di Phillip Island dal calendario del Motomondiale, sostituendolo con un nuovo layout stradale a Adelaide. Dal punto di vista tecnico, la scelta segna un cambio di strategia volto a rinnovare il prodotto e ad ampliare l’appeal globale del campionato. I timori principali riguardano la sicurezza dei piloti e l’integrità dello spettacolo, considerata la diversa natura delle corse su tracciati stradali rispetto ai circuiti permanenti. I prossimi passi richiederanno valutazioni tecniche dettagliate e misure di mitigazione del rischio.

Come funziona

La trasformazione di un tracciato stradale in un layout idoneo per il Motomondiale comporta interventi ingegneristici e logistici complessi. Dal punto di vista tecnico, l’operazione prevede la rimozione o la protezione di ostacoli permanenti, l’ampliamento delle vie di fuga e l’installazione di barriere a deflusso controllato. L’architettura si basa su standard FIM per l’omologazione, che includono valutazioni su visibilità, grip, drenaggio e scenari di crash test virtuali. I lavori richiedono inoltre la messa a norma delle infrastrutture per box, paddock e accessi dei soccorsi.

Vantaggi e svantaggi

I pro del cambiamento includono un impatto visivo potenzialmente maggiore e nuove opportunità commerciali. I benchmark mostrano che tracciati cittadini o stradali possono attirare sponsor e ampliare l’audience televisiva. Dal lato negativo, le performance indicate dei prototipi moderni aumentano la velocità media e la gravità potenziale degli incidenti. Inoltre, i tracciati stradali presentano superfici e geometrie meno prevedibili rispetto agli autodromi permanenti, incrementando la complessità delle contromisure di sicurezza.

Applicazioni pratiche

Il confronto tra Phillip Island e Adelaide illustra le differenze operative. Phillip Island è noto per le curve veloci e la conformazione naturale; la sua rimozione toglie un punto di riferimento tecnico consolidato. Adelaide, come layout stradale, richiederà interventi mirati per aumentare le vie di fuga e ridurre i punti di impatto con ostacoli fissi. Nel settore tech è noto che le soluzioni efficaci combinano modifiche al tracciato, protezioni mobili avanzate e protocolli di emergenza rapidissimi.

Il mercato

La strategia commerciale di Liberty Media mira a incrementare audience e ricavi tramite nuovi format. I dati di mercato mostrano che eventi con scenografie iconiche possono aumentare l’esposizione mediatica e attrarre sponsor globali. Tuttavia, il valore affettivo dei circuiti storici rappresenta un capitale reputazionale del campionato. Le scelte di calendario incidono quindi sia sulle entrate immediate sia sulla percezione a lungo termine del brand MotoGP.

Prospettive

Qualunque decisione dovrà basarsi su audit tecnico, simulazioni di rischio e misure di mitigazione verificabili. I prossimi sviluppi attesi includono la presentazione di un progetto di layout dettagliato, prove su superfici reali e una valutazione indipendente sui parametri FIM prima dell’omologazione. Le autorità tecniche e i team dovranno concordare criteri misurabili per giudicare la sostenibilità del ritorno a elementi stradali nel Motomondiale. Un dato rilevante: ogni proposta dovrà superare test di sicurezza simulati equivalenti a quelli applicati ai circuiti permanenti prima di ottenere l’ok tecnico definitivo.