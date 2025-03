Introduzione al GP della Thailandia

Il Motomondiale 2025 sta per iniziare e il primo appuntamento si svolgerà sul circuito di Buriram, in Thailandia, il 2 marzo. Questo evento rappresenta un momento cruciale per i piloti, che dovranno affrontare una pista impegnativa, caratterizzata da numerose accelerazioni e frenate brusche. La preparazione fisica sarà fondamentale per affrontare le sfide che il tracciato presenta.

Le sfide dei piloti

Il confronto più atteso è senza dubbio quello tra Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nella Sprint Race, Marquez ha dimostrato di avere un ottimo feeling con la pista asiatica, vincendo la gara e lasciando intendere le sue intenzioni per il resto del weekend. Bagnaia, d’altra parte, dovrà reagire prontamente per cercare di cambiare le sorti di un evento che, fino a questo momento, sembra favorire il pilota spagnolo.

Come seguire il GP della Thailandia

Il GP della Thailandia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201). Gli appassionati potranno seguire le gare anche in streaming tramite l’app SkyGo, disponibile solo per gli abbonati. Inoltre, le differite delle gare delle tre categorie saranno disponibili su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre), offrendo così un’opzione gratuita per chi non è abbonato.

Orari delle gare

Il programma della giornata di domenica 2 marzo prevede i seguenti orari (orari italiani):

Ore 4.40-4.50: MotoGP, Warm Up – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

MotoGP, Warm Up – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Ore 6.00: Moto3, Gara – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Moto3, Gara – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Ore 7.15: Moto2, Gara – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Moto2, Gara – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP. Ore 9.00: MotoGP, Gara – Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Le gare saranno seguite da differite in chiaro su TV8, mentre il warm-up della MotoGP sarà riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Conclusione

Il GP della Thailandia si preannuncia come un evento ricco di emozioni e colpi di scena. Con i migliori piloti del mondo pronti a sfidarsi, gli appassionati di motociclismo non possono perdersi questo appuntamento. Che vinca il migliore!