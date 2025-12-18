Novità CIV Superbike 2026: Scopri i Nuovi Piloti e Team in Gara!

Il Campionato Italiano Velocità (CIV) sta per intraprendere una nuova e avvincente stagione. Con l’inizio del 2026, la griglia del CIV Superbike prende forma, presentando una serie di cambiamenti e novità che promettono di rendere la competizione ancora più entusiasmante. I team si stanno preparando per affrontare le sfide che li attendono, mentre i piloti sono pronti a dare il massimo per emergere in un contesto sempre più competitivo.

Nuove formazioni e conferme

Tra le notizie più rilevanti, si segnala la conferma di Coppola nel team MMP Racing, il quale ha raggiunto importanti traguardi nella stagione passata. Accanto a lui, ci sarà il debuttante Bianchi, pronto a dimostrare il suo valore nella categoria. Il team Gradara Corse ha annunciato l’ingresso di Ercolani, un giovane talento che punta a lasciare il segno nella competizione.

Il ruolo di Black Flag

Non si può dimenticare il team Black Flag, che si afferma come punto di riferimento per Kawasaki nel campionato. Con il pilota Iacoi al comando, ci si aspetta che il team giochi un ruolo cruciale nella lotta per il titolo. La preparazione di Black Flag è già iniziata e le aspettative sono alte, vista l’esperienza e il talento accumulati.

Un salto nella top class per Luca Ottaviani

Un’altra notizia di grande impatto è il passaggio di Luca Ottaviani dalla categoria Supersport alla top class della Superbike. Il campione italiano, dopo aver brillato nella stagione 2025, si unirà al team Extreme Racing Service, dove avrà a disposizione la potente Honda CBR1000RR. Questo cambiamento rappresenta una nuova sfida per Ottaviani, il quale dovrà adattarsi a un contesto di competizione più elevato.

Le aspettative per la stagione

Con l’arrivo di nuovi piloti e team, le aspettative per la stagione 2026 sono alle stelle. Ogni competizione offre un’opportunità unica per i piloti di mettersi in mostra e, nel caso di Ottaviani, anche di confermare il suo talento nella categoria Superbike. I fan attendono con ansia di vedere come si svilupperanno le dinamiche in pista e quali sorprese ci riserverà il campionato.