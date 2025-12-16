Novità e Roster Aggiornato per il CIV Sportbike 2026: Scopri le Formazioni!

Il Campionato Italiano Velocità Sportbike si avvicina a una stagione entusiasmante, caratterizzata da importanti novità e conferme. I migliori piloti e nuove squadre si preparano a dare vita a competizioni avvincenti e straordinarie.

Il Campionato Italiano Velocità, nella sua sezione Sportbike, si sta preparando per la stagione 2026. Dopo il successo della scorsa annata, è atteso un incremento della competitività, favorito dall’ingresso di nuovi talenti e dal ritorno di piloti esperti. In questo scenario, le ultime notizie rivelano conferme e nuove alleanze tra i team, evidenziando un mix di strategia e passione per le moto.

Nuove prospettive per Alfonso Coppola

Alfonso Coppola, campione della categoria SS300 nel 2025, ha scelto di continuare la sua avventura nel CIV Sportbike. Nonostante le aspettative iniziali, il suo primo anno nella nuova categoria è stato caratterizzato da alti e bassi, con prestazioni che gli hanno permesso di conquistare un podio e diversi piazzamenti tra i primi cinque. Sarà in sella a una Aprilia RS 660, preparata dal MMP Racing Team, al fianco del debuttante Filippo Bianchi.

Il ritorno di Filippo Bianchi

Filippo Bianchi, giovane pilota toscano, è pronto per una nuova sfida con l’Aprilia. Dopo un’annata nella categoria Supersport, ha scelto di tornare nella Sportbike. Il suo passato con la stessa moto, con la quale aveva vinto il Trofeo Aprilia, lo ha motivato a ripartire con rinnovate ambizioni. Nonostante le difficoltà nella stagione precedente, la determinazione di Bianchi potrebbe rivelarsi un fattore chiave per il suo successo.

Gradara Corse e il ritorno di Emiliano Ercolani

Un’altra notizia significativa è il ritorno di Emiliano Ercolani, che guiderà una moto nella categoria Sportbike con Gradara Corse. Dopo aver ottenuto visibilità nel campionato mondiale SSP300, Ercolani ha deciso di cimentarsi nuovamente nel panorama italiano. La sua esperienza e competenza saranno un valore aggiunto sia per lui che per il team.

Un obiettivo ambizioso

Ercolani e il suo team avevano inizialmente programmato di partecipare al nuovo campionato mondiale Sportbike, ma le circostanze li hanno portati a concentrarsi sul CIV. Già in occasione del Trofeo Aprilia a Misano, Ercolani ha dimostrato di avere il potenziale per competere a livelli elevati. La sua presenza arricchirà ulteriormente il campionato, apportando novità e sfide significative.

Pistard Racing e la BMW S1000RR

Un’altra formazione da tenere d’occhio è Pistard Racing, che ha recentemente annunciato la sua line-up per il 2026. Il team, rappresentante di una delle principali squadre BMW nel CIV Superbike, schiererà due motociclette S1000RR per i piloti Riccardo Russo e Mattia Volpi. Entrambi i corridori sono noti per la loro determinazione e abilità, promettendo di regalare battaglie avvincenti in pista.

Un mix di esperienza e gioventù

La scelta di Pistard Racing di avere due piloti con stili e approcci diversi rappresenta una strategia potenzialmente vincente. Russo, con la sua consolidata esperienza, e Volpi, un giovane talento, possono collaborare per migliorare le prestazioni delle moto, creando un connubio efficace tra esperienza e novità.

Con tutte queste innovazioni in arrivo, il CIV Sportbike si prepara a una stagione ricca di emozioni. I team stanno investendo sforzi significativi per perfezionare le loro strategie e ottimizzare le prestazioni delle moto. I fan possono attendersi gare avvincenti e un alto livello di competitività, mentre i piloti si sfidano per la gloria e la vittoria.