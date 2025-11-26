Omoda 5 SHS-H: Esplora il SUV Full Hybrid con Doppia Personalità

Scopri Omoda 5 SHS-H: l'innovativo SUV che unisce comfort e sportività. Esperienza di guida eccezionale, design moderno e tecnologia avanzata per un viaggio senza pari.

Quando si parla di SUV ibridi, Omoda 5 SHS-H si distingue per la sua proposta audace e innovativa, promettendo un perfetto equilibrio tra efficienza e piacere di guida. Questo modello, frutto della produzione cinese, ha attirato l’attenzione per la sua capacità di adattarsi a diverse esigenze, unendo praticità e una guida appagante.

Design e comfort a bordo

Il design di Omoda 5 SHS-H si presenta rinnovato, con una mascherina anteriore meno invasiva e linee che richiamano il dinamismo. Il SUV misura meno di 4,5 metri, ma offre uno spazio interno sorprendentemente ampio, in grado di accogliere comodamente fino a cinque passeggeri.

Interni e tecnologia

All’interno, la qualità dei materiali è evidente, con un tocco premium che non passa inosservato. La plancia è dominata da due display da 12,3 pollici, che gestiscono sia il quadro strumenti che il sistema di infotainment. Con la presenza di Apple CarPlay e Android Auto wireless, la connettività è garantita, rendendo ogni viaggio più piacevole e interattivo.

Prestazioni e consumi

Omoda 5 SHS-H è dotato di un sistema ibrido che combina un motore a benzina turbo da 1.5 litri e un motore elettrico, generando una potenza totale di 224 CV. Questa configurazione consente di affrontare diverse situazioni, dal traffico urbano alle lunghe percorrenze in autostrada, mantenendo sempre un occhio attento ai consumi.

Efficienza in città e oltre

Le performance di consumo sono notevoli, con una media di 5,3 litri ogni 100 km, che si traduce in quasi 20 km/l in ambito urbano. Questa caratteristica rende Omoda 5 SHS-H un’ottima scelta per chi cerca un SUV pratico e economico da utilizzare quotidianamente.

Un’opzione interessante nel mercato

Omoda 5 SHS-H rappresenta un’ottima proposta nel mondo dei SUV ibridi, riuscendo a unire eleganza, tecnologia e prestazioni in un pacchetto competitivo. Con un prezzo che parte da 28.500 euro, offre un’ottima garanzia di 7 anni o 150.000 km, rendendolo un’opzione interessante per chi cerca un SUV versatile e sostenibile.