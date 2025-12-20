Opel Mokka Hybrid 145 CV: Offerte Imperdibili di Dicembre 2025

Il mercato automobilistico è in continua evoluzione e le offerte commerciali si adeguano per attrarre nuovi clienti. In questo contesto, la Opel Mokka ha lanciato una nuova promozione per la sua versione ibrida da 145 CV, destinata a coloro che cercano un crossover compatto senza rinunciare all’efficienza. Questa offerta risulta particolarmente vantaggiosa per chi intende finanziare l’acquisto e rottamare un veicolo usato.

Dettagli della promozione Opel

La Opel Mokka Edition 1.2 Hybrid, equipaggiata con un cambio automatico, è attualmente proposta a un prezzo promozionale di 22.500 euro per chi aderisce al finanziamento Scelta Opel. Questo prezzo rappresenta una riduzione significativa rispetto al listino di 30.200 euro. Per coloro che preferiscono pagare in rate, è disponibile un’opzione di 33 rate mensili di soli 139 euro, seguite da una maxi rata finale che determina il Valore Garantito Futuro. Tale offerta è valida fino al 31 dicembre 2025 e si applica esclusivamente ai veicoli disponibili in stock con immatricolazione entro la fine dell’anno.

I vantaggi del finanziamento

Il finanziamento Scelta Opel offre un TAN fisso del 7,99% e un TAEG del 10,31%. Questi tassi risultano competitivi, ma è fondamentale confrontarli con altre opzioni disponibili sul mercato. L’anticipo richiesto per questa promozione è di 6.572 euro, un aspetto che potrebbe limitare l’accessibilità per chi non dispone di liquidità iniziale.

Dotazione di serie e vantaggi

La Opel Mokka Edition presenta una dotazione di serie particolarmente adatta per l’uso quotidiano. Tra gli accessori inclusi figurano fari Eco-LED, luci posteriori a LED, un climatizzatore automatico e il cruise control. Questi elementi contribuiscono a migliorare l’esperienza di guida, garantendo comfort e sicurezza.

Pronta consegna

Un ulteriore vantaggio di questa promozione è la possibilità di ricevere l’auto in pronta consegna, un aspetto fondamentale per chi desidera evitare lunghe attese per l’immatricolazione. Tale caratteristica rende l’offerta ancora più allettante per i clienti.

Criticità e considerazioni

Nonostante gli aspetti positivi, è fondamentale evidenziare alcune criticità. Il prezzo promozionale di 22.500 euro è soggetto a oneri finanziari e il vincolo del finanziamento potrebbe non essere adatto a tutti. Inoltre, la maxi rata finale, che supera i 16.000 euro, potrebbe rappresentare un impegno significativo per chi decide di mantenere il veicolo al termine del contratto.

In alternativa, nel caso di restituzione o sostituzione dell’auto, il cliente deve rispettare un limite di 30.000 km, con un costo aggiuntivo di 0,1 euro per ogni chilometro in eccesso. È importante considerare che l’offerta è limitata ai veicoli in stock e non può essere combinata con altre promozioni, riducendo così le possibilità di personalizzazione dell’acquisto.

La promozione della Opel Mokka Hybrid 145 CV rappresenta un’interessante opportunità per chi cerca un SUV compatto con un buon rapporto qualità-prezzo. Tuttavia, è fondamentale valutare attentamente le condizioni del finanziamento e i vincoli associati.