Pacchetti Esclusivi MotoGP e Apex 2026: Tutto Ciò che Devi Sapere

Per gli appassionati di motociclismo che desiderano vivere l’emozione delle gare dal vivo, i pacchetti Apex e MotoGP VIP Village™ per il 2026 rappresentano un’opportunità imperdibile. Queste offerte, disponibili in vari circuiti del mondo, consentono di assistere a eventi indimenticabili. Tuttavia, è importante notare che alcuni paesi, come Italia e Australia, non sono inclusi in questa promozione.
I pacchetti non comprendono i pacchetti Fan, e non è necessario alcun codice sconto per usufruire delle offerte. È possibile scegliere tra una vasta gamma di circuiti in diverse nazioni, ognuno con la propria unicità e fascino.
I circuiti MotoGP del 2026
Il MotoGP si svolge in alcune delle piste più iconiche del mondo, e il 2026 non farà eccezione. Di seguito è riportato un elenco dei circuiti dove si terranno le gare, che rappresentano un’occasione per assistere a competizioni di alto livello:
- Thailandia– Circuito Internazionale di Buriram
- Brasile– Autodromo Internazionale Ayrton Senna di Goiânia
- USA– Circuito delle Americhe
- Qatar– Circuito di Lusail
- Spagna– Circuito de Jerez – Angel Nieto
- Francia– Circuito Bugatti di Le Mans
- Spagna– Circuito di Catalogna
- Italia– Autodromo Internazionale del Mugello
- Ungheria– Circuito del Balaton Park
- Repubblica Ceca– Circuito di Brno
- Olanda– TT Circuit Assen
- Germania– Sachsenring
- Regno Unito– Circuito di Silverstone
- Spagna– MotorLand Aragón
- San Marino– Misano World Circuit “Marco Simoncelli”
- Austria– Red Bull Ring
- Giappone– Mobility Resort Motegi
- Indonesia– Circuito Cittadino Internazionale di Mandalika
- Australia– Circuito di Phillip Island
- Malesia– Circuito di Sepang
- Portogallo– Autodromo Internazionale dell’Algarve
- Spagna– Circuito Ricardo Tormo
Come prenotare il tuo pacchetto
Per discutere di un pacchetto specifico per una gara, il processo è semplice. È sufficiente compilare un modulo online, e un esperto del settore si metterà in contatto per fornire tutte le informazioni necessarie. Questo sistema consente di personalizzare l’esperienza, assicurando di ottenere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze.
Un’esperienza indimenticabile
Partecipare a una gara di MotoGP non riguarda solo l’adrenalina; è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’atmosfera nei paddock, il rumore dei motori e l’emozione della competizione contribuiscono a creare un momento unico. I pacchetti offrono anche l’accesso a aree esclusive, permettendo ai fan di avvicinarsi ai propri piloti preferiti e vivere la gara da una prospettiva privilegiata.
Ogni circuito presenta una propria storia e caratteristiche che lo rendono speciale. Dai paesaggi mozzafiato della Thailandia alle tradizioni motoristiche europee, ogni tappa del MotoGP è un viaggio da non perdere. È possibile immergersi nel mondo delle moto e scoprire ciò che rende questo sport così affascinante.