Pacchetti Esclusivi MotoGP e Apex 2026: Tutto Ciò che Devi Sapere

Esplora i pacchetti MotoGP e Apex del 2026: dettagli completi sui circuiti e informazioni pratiche per la prenotazione. Scopri le esperienze uniche che ogni circuito offre e come prenotare il tuo posto per vivere l'emozione della MotoGP. Non perdere l'occasione di essere parte di questo evento straordinario!

Per gli appassionati di motociclismo che desiderano vivere l’emozione delle gare dal vivo, i pacchetti Apex e MotoGP VIP Village™ per il 2026 rappresentano un’opportunità imperdibile. Queste offerte, disponibili in vari circuiti del mondo, consentono di assistere a eventi indimenticabili. Tuttavia, è importante notare che alcuni paesi, come Italia e Australia, non sono inclusi in questa promozione.

I pacchetti non comprendono i pacchetti Fan, e non è necessario alcun codice sconto per usufruire delle offerte. È possibile scegliere tra una vasta gamma di circuiti in diverse nazioni, ognuno con la propria unicità e fascino.

I circuiti MotoGP del 2026

Il MotoGP si svolge in alcune delle piste più iconiche del mondo, e il 2026 non farà eccezione. Di seguito è riportato un elenco dei circuiti dove si terranno le gare, che rappresentano un’occasione per assistere a competizioni di alto livello:

Thailandia – Circuito Internazionale di Buriram

– Circuito Internazionale di Buriram Brasile – Autodromo Internazionale Ayrton Senna di Goiânia

– Autodromo Internazionale Ayrton Senna di Goiânia USA – Circuito delle Americhe

– Circuito delle Americhe Qatar – Circuito di Lusail

– Circuito di Lusail Spagna – Circuito de Jerez – Angel Nieto

– Circuito de Jerez – Angel Nieto Francia – Circuito Bugatti di Le Mans

– Circuito Bugatti di Le Mans Spagna – Circuito di Catalogna

– Circuito di Catalogna Italia – Autodromo Internazionale del Mugello

– Autodromo Internazionale del Mugello Ungheria – Circuito del Balaton Park

– Circuito del Balaton Park Repubblica Ceca – Circuito di Brno

– Circuito di Brno Olanda – TT Circuit Assen

– TT Circuit Assen Germania – Sachsenring

– Sachsenring Regno Unito – Circuito di Silverstone

– Circuito di Silverstone Spagna – MotorLand Aragón

– MotorLand Aragón San Marino – Misano World Circuit “Marco Simoncelli”

– Misano World Circuit “Marco Simoncelli” Austria – Red Bull Ring

– Red Bull Ring Giappone – Mobility Resort Motegi

– Mobility Resort Motegi Indonesia – Circuito Cittadino Internazionale di Mandalika

– Circuito Cittadino Internazionale di Mandalika Australia – Circuito di Phillip Island

– Circuito di Phillip Island Malesia – Circuito di Sepang

– Circuito di Sepang Portogallo – Autodromo Internazionale dell’Algarve

– Autodromo Internazionale dell’Algarve Spagna– Circuito Ricardo Tormo

Come prenotare il tuo pacchetto

Per discutere di un pacchetto specifico per una gara, il processo è semplice. È sufficiente compilare un modulo online, e un esperto del settore si metterà in contatto per fornire tutte le informazioni necessarie. Questo sistema consente di personalizzare l’esperienza, assicurando di ottenere il pacchetto più adatto alle proprie esigenze.

Un’esperienza indimenticabile

Partecipare a una gara di MotoGP non riguarda solo l’adrenalina; è un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. L’atmosfera nei paddock, il rumore dei motori e l’emozione della competizione contribuiscono a creare un momento unico. I pacchetti offrono anche l’accesso a aree esclusive, permettendo ai fan di avvicinarsi ai propri piloti preferiti e vivere la gara da una prospettiva privilegiata.

Ogni circuito presenta una propria storia e caratteristiche che lo rendono speciale. Dai paesaggi mozzafiato della Thailandia alle tradizioni motoristiche europee, ogni tappa del MotoGP è un viaggio da non perdere. È possibile immergersi nel mondo delle moto e scoprire ciò che rende questo sport così affascinante.