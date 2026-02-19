Pettorina motocross bambino shock wave: protezione leggera e certificata

La pettorina motocross Shock Wave in bianco e rosso è pensata per giovani piloti tra i 4 e gli 8 anni. Progettata per offrire protezione e comfort, mira a ridurre l’impatto sulla gabbia toracica e sulla schiena durante la pratica del motocross e delle attività off-road. Il design privilegia leggerezza e libertà di movimento per non limitare la guida dei bambini. I dati di mercato mostrano un crescente interesse per soluzioni protettive specifiche per fasce d’età junior; secondo le analisi, il rapporto tra protezione e usabilità è elemento chiave nelle scelte dei genitori e degli istruttori.

I numeri

La pettorina è disponibile con SKU PT02066-W e ha un prezzo di listino di 85,00 €. In magazzino risultano attualmente 6 unità pronte per la spedizione. Prodotta interamente in Italia, dichiara conformità alle normative di sicurezza vigenti e attenzione alla selezione dei materiali.

Il contesto di mercato

Il mercato degli accessori per motocross junior privilegia soluzioni che bilanciano protezione e comfort. Dal lato macroeconomico, la domanda di equipaggiamento per attività outdoor è rimasta stabile, con punte di crescita nelle categorie dedicate ai minori. Il sentiment degli acquirenti tende a premiare marchi che certificano produzione nazionale e tracciabilità dei materiali.

Le variabili in gioco

La scelta del prodotto dipende da fattori tecnici e pratici. Scopo protettivo e leggerezza sono variabili primarie. La corretta vestibilità per la fascia 4-8 anni incide su efficacia e comfort. Inoltre, la disponibilità di taglie e la qualità degli agganci influenzano la valutazione complessiva da parte di genitori e scuole guida.

Caratteristiche principali

In continuità con la disponibilità di taglie e la qualità degli agganci, il corpo principale è costruito in plastica ad alta resistenza all’impatto. Il materiale è studiato per assorbire e dissipare le energie generate da urti e cadute. Garantisce una protezione solida senza appesantire eccessivamente il capo del bambino, requisito fondamentale per attrezzature destinate ai più giovani.

La struttura è progettata per offrire comfort anatomico e facilità d’uso nella fase di vestizione e svestizione. Sono previsti sistemi di regolazione e agganci rinforzati che ne facilitano l’adattamento a diverse conformazioni del corpo. La combinazione di materiali e design mira a contenere il peso complessivo, preservare la mobilità e mantenere livelli di protezione conformi agli standard di sicurezza del settore.

Taglia e vestibilità

La pettorina è concepita per un range di età indicato come universale da 4 a 8 anni. Gli accorgimenti progettuali distribuiscono la protezione sul torace e sulla schiena, riducendo la possibilità di scivolamento durante la guida.

Il presidio è dotato di elastici regolabili che permettono di adattare la vestibilità al corpo del bambino. Le regolazioni consentono di contenerne i movimenti laterali senza compromettere la libertà di spalla e braccio.

La combinazione tra materiali leggeri e sistemi di chiusura regolabili facilita l’uso sia nelle prime esperienze su pista sia in uscite più tecniche. La modularità della taglia agevola inoltre l’adeguamento alla crescita, prolungando l’utilizzo del dispositivo nel tempo.

Comfort e design

La modularità della taglia agevola l’adeguamento alla crescita e prosegue nel proporre comfort per l’utilizzo prolungato. La struttura ergonomica distribuisce le pressioni e aumenta la stabilità durante i movimenti. I materiali selezionati favoriscono una buona ventilazione, riducendo la sudorazione localizzata e il rischio di arrossamenti cutanei. Il colore bianco e rosso migliora la visibilità del bambino in pista o durante l’allenamento amatoriale, contribuendo alla sicurezza passiva senza alterare la leggibilità dei segnali visivi.

Elementi pratici

Il rivestimento è compatibile con i normali cicli di lavaggio per materiali plastici, purché si seguano le precauzioni indicate dal produttore. I cinturini elastici prevedono regolazioni rapide che consentono una vestizione efficiente anche in fase di cambio rapida tra prove o allenamenti. La combinazione tra leggerezza e robustezza assicura protezione del torace e della schiena durante le attività su circuito e fuoristrada. Questo design ottimizza la mobilità mantenendo livelli di protezione coerenti con l’uso quotidiano e formativo.

Normative e qualità

In continuità con il design che ottimizza la mobilità, la pettorina è omologata secondo lo standard CE-EN14021 per i front protectors. Tale certificazione attesta la conformità del dispositivo ai requisiti di sicurezza previsti per le protezioni anteriori del torace e definisce i livelli minimi di prestazione in caso di impatto.

Il marchio indica 100% made in Italy, elemento che sottolinea il controllo dei processi produttivi e la selezione di materiali conformi a standard qualitativi elevati. Per le famiglie e gli appassionati che privilegiano filiere nazionali, questa caratteristica rappresenta un valore aggiunto oggettivo.

Informazioni di acquisto e feedback

I dati di mercato mostrano che la disponibilità immediata e il feedback degli utenti incidono sulle decisioni d’acquisto anche nel segmento degli accessori per moto. Al momento il prodotto non registra recensioni pubblicate, elemento che limita la visibilità delle performance reali sul campo. Secondo le analisi quantitative, l’assenza di valutazioni rende più rilevante la verifica delle specifiche tecniche e dello stock prima dell’acquisto. Il sentiment degli investitori retail nel comparto degli accessori tende a premiare trasparenza e dati verificabili; perciò le informazioni su disponibilità e codice prodotto assumono particolare rilievo.

La gestione del magazzino indica 6 pezzi disponibili. Per acquisti mirati o regali dell’ultimo minuto è opportuno controllare la disponibilità aggiornata direttamente presso il rivenditore. La presenza dello SKU PT02066-W facilita ricerche, richieste di assistenza e gestione dei resi. La descrizione tecnica in etichetta chiarisce la scelta della taglia e le modalità d’uso. Le metriche finanziarie indicate dal prezzo e dallo stock forniscono un quadro operativo utile per gli appassionati di motori che valutano acquisti basati su efficienza di fornitura.

Perché sceglierla

La pettorina è pensata per offrire protezione specifica ai bambini che usano veicoli ricreativi. Il prodotto combina materiale resistente, ergonomia studiata per la fascia d’età indicata e omologazione conforme agli standard europei. I dati di mercato mostrano che la semplicità d’uso e le regolazioni rapide incidono sulle decisioni d’acquisto degli appassionati di motori.

Secondo le analisi quantitative, il rapporto tra prezzo competitivo, produzione italiana e certificazione CE rende il modello una scelta equilibrata per chi privilegia sicurezza e praticità. Dal lato operativo, la disponibilità di stock e il prezzo rimangono fattori determinanti nella valutazione finale. Disponibilità immediata e rapporto qualità-prezzo restano elementi chiave per gli acquirenti professionali.