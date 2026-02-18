Pirro chiamato al Gresini per i test di Buriram e la prima gara in Thailandia

Michele Pirro sarà al via dei test di Buriram il 21-22 febbraio e correrà il gp della Thailandia il 1 marzo per il team Gresini al posto di Fermin Aldeguer

La stagione agonistica si apre con un cambiamento nell’organico del gresini racing. Per i test di Buriram e il primo Gran Premio in Thailandia il team schiererà Michele Pirro, storico collaudatore Ducati, in sostituzione di Fermin Aldeguer. La decisione segue l’infortunio subito da Aldeguer e il conseguente percorso di recupero, che al momento ne impedisce la partecipazione agli impegni iniziali al Chang International Circuit. Dal punto di vista tecnico, la scelta mira a garantire continuità di sviluppo e raccolta dati durante le prove. I tempi di rientro di Aldeguer restano subordinati agli esiti delle visite mediche e alla valutazione del team.

Perché è necessario il cambio

Dopo l'ultimo aggiornamento, i tempi di rientro di Aldeguer restano subordinati agli esiti delle visite mediche e alla valutazione del team. Lo spagnolo, esordiente di rilievo nella Top Class, si è infortunato durante un allenamento l'8 gennaio con la frattura della diafisi del femore sinistro. L'intervento chirurgico è stato eseguito a Barcellona il 9 gennaio. Dal punto di vista medico, il recupero si è protratto oltre le previsioni. I medici e il team hanno concordato che non sussistono le condizioni per la partecipazione ai test del 21-22 febbraio e al Gran Premio del 1 marzo.

Implicazioni per il team

Michele Pirro porta competenza tecnica consolidata e capacità di fornire feedback precisi sul comportamento della moto. Dal punto di vista tecnico, la sua presenza stabilizza il lavoro in pista e accelera la raccolta di dati durante i test. Affiancato da Alex Marquez, avrà il compito di ottimizzare le impostazioni in vista del primo appuntamento mondiale. I benchmark mostrano che piloti esperti riducono i tempi di sviluppo nelle fasi iniziali della stagione.

Cosa cambia in pista e nei test

Dal punto di vista tecnico, ai test di Buriram del 21 e 22 febbraio il ruolo di Michele Pirro sarà focalizzato sull'affinamento della Desmosedici e sulla raccolta di dati telemetrici utili per l'intero campionato. L'obiettivo primario è ottimizzare la messa a punto delle sospensioni, della calibrazione elettronica e delle mappe motore in condizioni di pista variabili. Nel weekend di gara del 1 marzo la continuità operativa e l'esperienza accumulata nei test costituiranno un fattore determinante nelle scelte strategiche del team. Per Fermin Aldeguer la priorità resta il recupero completo, necessario per garantire prestazioni competitive nelle gare successive.

Prospettive di rientro di Aldeguer

Fermin Aldeguer resta al centro delle valutazioni mediche per un rientro in gara a breve termine. Dal punto di vista tecnico, lo staff sanitario e il team prevedono una ripresa progressiva che potrebbe portarlo al Gran Premio del Brasile, in programma dal 20 al 22 marzo, qualora la guarigione proceda secondo le attese. Clearance medica e progressi clinici saranno determinanti per ogni decisione, con l’obiettivo di evitare rischi e prevenire ricadute. I benchmark mostrano che un recupero controllato riduce il rischio di recidive e tutela le performance future.

Impatto sul pilota sostituto e sul campionato

Per Michele Pirro l’incarico temporaneo rappresenta un’opportunità per convalidare versatilità e adattabilità. Dal punto di vista tecnico, il suo ruolo influenza il setup e le scelte operative del team nelle prime gare. Le performance indicano che un sostituto con esperienza può limitare l’impatto dell’assenza del titolare sulle strategie di sviluppo. Nel settore tech è noto che i dati raccolti in gara incidono sulle decisioni di assetto e messa a punto per l’intera stagione, riducendo il gap prestazionale nelle fasi iniziali del mondiale.

Dal punto di vista tecnico, il Gresini ha confermato che la sostituzione del pilota non altera il calendario ufficiale: i test restano fissati per il 21-22 febbraio e il Gran Premio della Thailandia si disputerà il 1 marzo. La decisione di impiegare Michele Pirro mira a garantire continuità operativa durante le prove e le prime gare.

Osservazioni finali

Il ritiro temporaneo di Fermin Aldeguer evidenzia come la stagione motociclistica sia soggetta a variabili fisiche e imprevisti. La scelta del team di schierare Michele Pirro risponde all’esigenza di preservare continuità nella fase iniziale del campionato. Dal punto di vista tecnico, Pirro apporta esperienza sulla piattaforma Desmosedici e può agevolare la raccolta dati in vista delle prime gare. Il Gresini si prepara alle prove con la squadra riorganizzata, in attesa degli esiti degli accertamenti medici che definiranno i tempi per un eventuale rientro del pilota spagnolo.

Buriram rappresenterà il primo banco di prova per la formazione riorganizzata, dove si valuteranno la preparazione tecnica del team e l’adattabilità del pilota sostituto. Le prove consentiranno di misurare l’efficacia delle modifiche operative e di raccogliere dati utili per ottimizzare assetto e strategia di gara.