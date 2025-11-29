Range Rover del 2002 di George Michael all’asta: scopri l’importo sorprendente!

Recentemente, una Range Rover V8 Vogue del 2002, precedentemente di proprietà del celebre artista britannico George Michael, è stata battuta all’asta nel Regno Unito per un importo di 11.812 sterline, circa 14.000 euro. Questo risultato ha destato meraviglia, considerando la notorietà del cantante e l’appeal che una simile automobile potrebbe esercitare sul mercato.

La vettura non era solo un mezzo di trasporto, ma un pezzo di storia musicale, accompagnata da una documentazione che attestava il legame con Michael. Il libretto di circolazione, intestato al vero nome dell’artista, Georgios Kyriacos Panayiotou, e una serie di fotografie lo ritraggono mentre canta, seduto sul sedile passeggero della sua stessa auto.

Caratteristiche dell’auto

Questa particolare Range Rover si distingue per il suo colore Oslo Blue e gli interni in pelle grigio antracite. Si tratta di un modello di terza generazione, la L322, che si presenta in configurazione originale, con finiture in radica, un impianto audio Harman Kardon, e un sistema di climatizzazione bizona tipico della ricca versione Vogue di quegli anni. Anche la targa è quella originale, mantenuta per tutti questi anni, aggiungendo un ulteriore elemento di autenticità.

Dettagli tecnici

Sotto il cofano, l’auto è equipaggiata con un motore V8 da 4.4 litri, derivato dalla BMW, abbinato a un cambio automatico a cinque rapporti. Con un chilometraggio di 79.664 miglia (circa 128.200 chilometri), il veicolo ha una percorrenza nella norma per un’auto di vent’anni, mantenuta in buone condizioni.

Analisi del prezzo di vendita

Molti appassionati e collezionisti si sarebbero aspettati un valore di vendita decisamente più alto, considerando il legame con una figura iconica della musica pop. In genere, sul mercato britannico, una Range Rover L322 in condizioni simili, priva di qualsiasi connessione con celebrità, si aggira tra gli 8.000 e i 12.000 euro. Tuttavia, il prezzo finale della vendita ha sorpreso per la sua modestia.

Possibili motivazioni per il prezzo contenuto

Le ragioni di questo risultato possono essere molteplici. L’assenza del MOT, il certificato di revisione britannico, potrebbe aver scoraggiato i potenziali acquirenti. Inoltre, sebbene il modello sia ben apprezzato, non è esattamente un oggetto da collezione. Infine, la meccanica della prima generazione della L322 è nota per richiedere interventi di manutenzione che non sempre sono economici.

Prospettive future per la Range Rover di George Michael

Nonostante il prezzo d’asta contenuto, ci sono prospettive interessanti per questa Range Rover. Con un intervento di manutenzione completa, incluso un aggiornamento tecnico e una revisione estetica che valorizzi la sua storia, è possibile che questa vettura possa raggiungere un valore più alto nel mercato. Si stima che, con tali migliorie, il valore potrebbe salire tra i 17.000 e i 20.000 euro, mentre un restauro accurato e un’adeguata presentazione del legame con George Michael potrebbero far lievitare il prezzo fino a 28.000 euro.

Inoltre, in linea con l’eredità del cantante, la casa d’aste Hampson Auctions ha annunciato che parte del ricavato sarà destinato a una delle sue associazioni benefiche preferite, sottolineando così l’impatto positivo che la vendita di questa auto avrà, oltre al suo valore economico.